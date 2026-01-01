Spoveď, z ktorej naskakuje husia koža: Chcel som len, aby to poriadne buchlo! Mladý muž zaplatil draho

BRATISLAVA - Silvestrovské oslavy nie sú spojené len so zábavou, jedlom, alkoholom, ale aj pyrotechnikou. Tá je, najmä keď majú ľudia už čo-to vypité, veľmi nebezpečná a vie spôsobiť rôzne zranenia s trvalými následkami. Istý lekár teraz zverejnil príbeh z jeho služby na urgente,
"Silvester na urgente má zvláštny druh ticha - také, ktoré predchádza chaosu. Sedel som pri stole, keď sa dvere rozleteli a dnu vbehli dvaja muži s mladým chalanom medzi sebou. Mal dvadsaťdva, bledý ako papier, ruku pritlačenú k hrudi. Uterák presakoval krvou," začal príbeh lekár, ktorého spoveď zverejnila stránka Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti.
Ako dodal, po tom, ako uterák odhrnul, zbadal potrhané tkanivo na mieste, kde mali byť prsty. Okrem toho si všimol, že v krvácajúcej rane boli zaryté aj zvyšky pyrotechniky.
"Chalan sa na mňa pozrel so zmesou strachu a hanby. Len som chcel, aby to poriadne buchlo, zašepkal. Nemal som čas na slová. Stabilizácia, lieky, operačka. Na sále som pracoval automaticky, no v hlave mi stále znela jeho veta. Zachrániť, čo sa dá - to bola jediná myšlienka," dodal lekár vzápätí. Po tom, ako sa mladík prebral, stál pri jeho posteli. Mladý muž sa následne pozrel na obväzy na ruke a lekára sa spýtal, či má prsty. "Nie všetky - povedal som mu… Ale žiješ…Zavrel oči a ja som mu položil ruku na plece. Vonku sa rozvidnievalo a ja som si opäť uvedomil, že Silvester nie je pre každého začiatkom. Niekedy je to len tvrdá lekcia o tom, ako rýchlo sa môže všetko zmeniť," uzavrel lekár.