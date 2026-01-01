Novoročné uzlíčky šťastia: Prvé deti nového roku sa narodili len minútu po polnoci! V ktorých pôrodniciach?

TRENČÍN - Prvým tohtoročným novorodencom vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín je dievčatko Elissa. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.
„Prvým bábätkom sa vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne stala malá Elissa Kučová. Narodila sa 18 minút po jednej hodine ráno,“ dodala nemocnica.
Prvým dieťaťom roka 2026 v dunajskostredskej nemocnici je Hanna Emma
Prvým bábätkom, ktoré sa v novom roku narodilo v Nemocnici Dunajská Streda v noci na štvrtok o 2.45 h, je Hanna Emma. Informovala o tom Bianka Krejčíová, PR špecialistka Penta Hospitals SK, do ktorej nemocnica patrí. Hanna Emma po narodení vážila 1980 gramov a merala 45 centimetrov.
V Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša Galanta prišlo prvé dieťa na svet o 1.00 h. „Je ním chlapček, ktorý dostal meno Tomáš. Tomáš po narodení vážil 3650 gramov a meral 50 centimetrov. Narodil sa mamičke Barbore zo Zlatých Moraviec,“ doplnila Krejčíová.
Prvé tohtoročné bábätko v pôrodnici v Banskej Bystrici je chlapec Matias
Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica o tom informuje na sociálnej sieti.
Dodáva, že mama z obce Pohorelá v okrese Brezno aj bábätko sú v poriadku. „V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu,“ pripomína nemocnica.
Vo Fakultnej nemocnici Košice-Šaca sa prvé dieťa roka narodilo minútu po polnoci
Vo Fakultnej nemocnici Košice-Šaca privítali vo štvrtok minútu po polnoci prvé bábätko nového roka. Manažérka komunikácie prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková informovala, že malý Richard z Valalík sa narodil prirodzeným pôrodom s mierami 3520 gramov a 50 centimetrov.
„Maminka aj bábätko sú v poriadku. Hneď o 01.01 h na svet v tejto nemocnici prišiel sekciou aj Timotej z Veľkej Idy s mierami 3090 gramov a 47 centimetrov. Obaja sú s maminkou v poriadku,“ uviedla Ševčíková.
Ďalšie deti sa v nemocniciach na východe Slovenska narodili o niečo neskôr. Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove prišli počas prvých hodín nového roku postupne na svet štyria novorodenci. Informovali o tom z komunikačného odboru nemocnice s tým, že hneď prví dvaja sa narodili mamičkám - prvorodičkám s rovnakými „mierami“, 3320 gramov a 49 centimetrov. O 01.39 h sa najprv prihlásila na svet Alica a o 04.20 h Martin. Nasledoval ich o 08.15 h Peter a o hodinu neskôr aj Sindy.
Prvé dieťatko v spišskonovoveskej nemocnici prišlo na svet o 05.40 h. Je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Martina a po narodení vážilo 2550 gramov a meralo 45 centimetrov. Narodilo sa mamičke Veronike z Markušoviec. V trebišovskej nemocnici sa ako prvý narodil chlapček Samuel, a to o 06.00 h. „Váži 2700 gramov a meria 51 centimetrov. Narodil sa mamičke Kristíne ako prvorodené dieťa,“ informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová. V nemocnici v Humennom prišiel ako prvý na svet o 07.19 h Sebastián. Po narodení vážil 2480 gramov a meral 45 centimetrov. Narodil sa mamičke Vanese ako prvorodené dieťa.
Prvé bábätko v UNB sa narodilo minútu po polnoci, volá sa Lukáško
Prvé bábätko v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa narodilo v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda minútu po polnoci. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. „Chlapček sa volá Lukáško, váži 3080 gramov a meria 49 centimetrov. Dieťatko aj mamička sú v poriadku,“ priblížila Kliská.
V bratislavskej nemocnici Bory prišlo prvé dieťa tohto roka na svet o 1.36 h. „Je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Ema. Ema po narodení vážila 3350 gramov a merala 50 centimetrov. Narodila sa 29-ročnej mamičke Tatiane zo Senca,“ dodala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.