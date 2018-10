Na Slovensku mohlo byť lepšie, tvrdí Matovič: VIDEO Treba odstrániť mafiu v štáte

Podľa Matoviča je fakt, že sa vzťahy medzi Českom a Slovenskom zásadne zlepšili. „Vtedy boli počas Mečiara tie vzťahy dosť napäté alebo začiatkom 90. rokov, tak dnes sú naozaj veľmi bratské,“ povedal líder hnutia OĽaNO

Treba odstaviť mafiu, ktorá nám vládne

Slovensko je samostatné viac než 25 rokov, no stále sa mohlo uberať lepším smerom. „Mečiar nám sľúbil, že tu budeme mať Rakúsko. My sme ho tu mohli mať, len bolo treba rýchlo prekopírovať všetky nemecké zákony, ktoré mohli za dva mesiace platiť a my by sme tu to Rakúsko mali,“ myslí si Matovič. „Len teda oni si urobili Rakúsko pre seba a tí ostatní sa trošku boria. Myslím si však, že postupne to dobehneme, len treba tú mafiu odstaviť, ktorá nám vládne,“ uviedol.

Menší výber bol možno lepší

Z čias Československa poslancovi chýba paradoxne menší výber. „Mamine som išiel kúpiť televízor a ja keď prídem do obchodu, zrazu tam bolo 200 televízorov. Po dvoch hodinách som z toho mal iba veľkú hlavu. Možno kebyže sú tam dva televízory, asi by som si vybral rýchlejšie,“ dodal na záver.