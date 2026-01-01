STOP diétam! Plnotučný SYR znižuje riziko demencie! Vedci odhalili prekvapivú pravdu

ŠTOKHOLM - Je tu niečo, čo si želá čítať každý milovník mliečnych výrobkov: konzumácia väčšieho množstva plnotučného syra a smotany súvisí s nižším rizikom vzniku demencie. Aspoň to uvádza nová štúdia publikovaná v odbornom časopise Neurology.
Dlhé roky boli plnotučné mliečne výrobky vnímané ako potraviny, ktoré by sme mali v záujme zdravia obmedzovať. Nová štúdia publikovaná v časopise Neurology však naznačuje, že niektoré z nich – konkrétne plnotučný syr a smotana – môžu súvisieť s nižším rizikom vzniku demencie. Uviedla to nutričná epidemiologička Emily Sonestedtová z Lundskej univerzity.
Stačí jesť syr?
Výskum sledoval 27 670 ľudí vo veku 45 až 73 rokov počas minimálne 18 rokov. Účastníci zaznamenávali svoj jedálniček a neskôr boli údaje porovnané s výskytom demencie. Ukázalo sa, že medzi ľuďmi, ktorí denne skonzumovali aspoň 50 gramov plnotučného syra, sa demencia vyskytovala zriedkavejšie než u tých, ktorí ho jedli len výnimočne. Po zohľadnení ďalších faktorov pretrvávalo o 13 percent nižšie riziko ochorenia, pri cievnej demencii dokonca o 29 percent. Podobný ochranný efekt mala aj pravidelná konzumácia smotany.
Štúdia prebiehala len vo Švédsku
Autori však zdôrazňujú, že ide o observačnú štúdiu, z ktorej nemožno vyvodzovať priame príčinné súvislosti. Výsledky mohli ovplyvniť aj iné faktory, napríklad celkový zdravotný stav, životný štýl či typ konzumovaných potravín. Navyše, štúdia prebiehala len vo Švédsku, kde sa bežne konzumujú tvrdé, fermentované syry s vyšším obsahom omega-3 mastných kyselín, ktoré môžu mať na mozog priaznivý vplyv.
Odborníci preto upozorňujú, že zistenia treba interpretovať opatrne. Zatiaľ nie je možné tvrdiť, že plnotučný syr či smotana priamo chránia mozog pred demenciou. Na potvrdenie týchto výsledkov bude potrebný ďalší výskum v iných krajinách a populáciách.