MIMORIADNE Mariana Kočnera obvinili v ďalšej kauze: Five Star Residence a krátenie dane

BRATISALAVA - Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner nemá dobrý rok. Na krku má ďalšie obvinenie, podľa TV Markíza ho vyšetrovateľ začal stíhať pre zločin krátenia dane a poistného. Potvrdila to aj krajská prokuratúra v Bratislave.

"Obvinenie súvisí s prevodmi bytov v známom komplexe Five Star Residence," napísala TV Markíza. 17 luxusných bytov mal podnikateľ previesť z jednej firmy do druhej za jedno euro, a tým pripraviť štát o státisíce eur. Obvinenie bolo vznesené voči štyrom osobám. Okrem Mariana Kočnera by medzi stíhanými mala byť aj jeho známa z ďalších káuz, Jana Šlachtová. Polícia podrobnosti k prípadu zatiaľ nezverejňuje.

Marian Kočner je väzobne stíhaný od konca júna kvôli údajnému falšovaniu zmeniek televízie Markíza. V súvislosti s touto kauzou prokurátorka ešte v júli nariadila zaistenie Kočnerovho majetku. Ide o prípad, v ktorom je Marian Kočner spolu s ďalšími dvoma osobami obvinený v kauze Welten.

Marian Kočner Kočner je vo výkone väzby vo väznici v Leopoldove. Z Justičného paláca ho tam previezli začiatkom októbra. Tesne predtým jeden z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zoltán Andruskó, ktorý sa rozhodol spolupracovať s políciou, uviedol, že vraždu si mal u Aleny Zsuzsovej údajne objednať práve Kočner. Mnohí miestni uviedli, že Kočner bol krstným otcom dcéry Zsuzsovej. Informáciu potvrdila aj samotná Zsuzsová, vyplynulo to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.

Včera prebehli domové prehliadky v objektoch Mariana Kočnera v súvislosti s vyšetrovaním násilnej trestnej činnosti. V jeho dome v Bernolákove otvárala polícia trezor a z garáže domu na bratislavskej Kolibe krátko pred šiestou večer zaistila jeho luxusné auto.

Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila, že by mali tieto domové prehliadky spojitosť s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa našich informácií však včerajšia akcia bola súčasťou operácie „News“, počas ktorej zadržali prvých štyroch podozrivých z vraždy novinára. Tomu, že by prehliadky mohli byť spojené s prípadom, nasvedčuje aj ich dôvod. Kočner je totiž stíhaný zatiaľ len pre majetkovú trestnú činnosť.