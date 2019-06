Ďalší z drogového gangu vo väzbe: Prokurátor sa obáva, že by v tom mohli pokračovať

Ilustračné foto

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes vzal do väzby štvoricu mužov, obvinených za členstvo v zločineckej skupine a za drogy. Súd vyhovel prokurátorovi, ktorý väzbu požadoval z obavy, že by mohli v trestnej činnosti pokračovať, ovplyvňovať svedkov a vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Uviedla to hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Uznesenie o väzbe nie je právoplatné, obvinení sa vyjadria v zákonnej lehote.