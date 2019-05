Výsledok veľkej protidrogovej policajnej akcie: V zločineckej skupine boli aj muži zákona

BANSKÁ BYSTRICA - Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes vzal do väzby päticu mužov, zadržaných v rámci akcie Venal 3 a obvinených zo založenia zločineckej skupiny a za drogovú trestnú činnosť. Uviedla to hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Štyria podali voči uzneseniu o väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Národná kriminálna agentúra NAKA vo štvrtok nadviazala na podobnú akciu z decembra minulého roku v Trnavskom a Bratislavskom kraji pod názvom VENAL. Vtedy obvinili devätnásť osôb a päť z nich zobral sudca do väzby z obavy, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti či inak mariť vyšetrovanie. Z rovnakého dôvodu podal prokurátor návrh na väzbu aj tentoraz. Do väzby sa dostal aj jeden bývalý policajt, jeden aktívny policajt a jeden príslušník Kriminálneho úradu Finančnej správy, ktorí s gangom spolupracovali.

Podľa informácií z polície zločinecká skupina pôsobila prevažne v Trnavskom a Bratislavskom kraji, najmä v Seredi, Galante, Trnave, Nitre a v ich širšom okolí. Skupina mala viac než desať členov a fungovala minimálne od roku 2015. V tomto období si v Poľsku na výrobu metamfetamínu zabezpečili 2,5 tony tabletiek v hodnote 4,8 milióna eur. Z liekov vyrobili približne 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote takmer 17 miliónov eur. Skupina obchodovala aj s kokaínom. Obvineným hrozia tresty odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie.