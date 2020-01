Nákaza sa prudko šíri! Európa hlási ďalšie prípady, koronavírus už je v Anglicku aj Taliansku

Podľa AFP najnovšie čísla naznačujú, že počet úmrtí naďalej prudko rastie, a to aj napriek bezprecedentným opatreniam prijatým v čínskej provincii Chu-pej pred týždňom. Táto nová bilancia bola zverejnená len pár hodín po tom, ako krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze.

Celosvetovo je podľa najnovšej bilancie potvrdených takmer 8000 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom len asi sto ich zaznamenali mimo územia Číny. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA.

Štáty chystajú evakuáciu

Mnohé štáty momentálne chystajú alebo zvažujú evakuáciu svojich občanov z Číny. Agentúra AP v piatok informovala, že lietadlo s 200 francúzskymi občanmi odletelo v piatok ráno z mesta Wu-chan, ktoré je momentálne najviac postihnuté nákazou koronavírusom. AFP dodala, že lietadlo pristane na juhu Francúzska, kde jeho pasažieri zostanú dva týždne v karanténe.

WHO vo svojom vyhlásení zo štvrtka uviedla, že na zastavenie šírenia vírusu nie je potrebné obmedziť cestovný a obchodný styk s Čínou. Mnoho krajín však už vyzvalo svojich občanov, aby necestovali do Číny, zatiaľ čo ďalšie zakázali vstup na svoje územie cestujúcim prichádzajúcim zo stredočínskeho mesta Wu-chan, kde sa vírus prvýkrát objavil.

Nový koronavírus, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

Stav globálnej zdravotnej núdze

Šéf WHO okrem toho vo štvrtok v Ženeve informoval, že krízový výbor WHO vyhlásil v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze. Hlavným dôvodom vyhlásenia stavu globálnej zdravotnej núdze bolo podľa WHO šírenie vírusu z Číny do iných krajín, pričom Ghebreyesus vyzdvihol reakciu tejto krajiny na vzniknutú situáciu.

"Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie nebolo to, čo sa deje v Číne, ale to, čo sa deje v iných krajinách," povedal s tým, že WHO má najväčšie obavy z potenciálu vírusu rozšíriť sa do krajín s menej vyspelým zdravotníctvom. "Dovoľte, aby som sa vyjadril jasne. Toto vyhlásenie (stavu núdze) nie je vyslovením nedôvery Číne. Práve naopak, WHO má aj naďalej dôveru v schopnosti Číny nákazu zvládnuť," dodal Ghebreyesus.

Celosvetovo je podľa najnovšej bilancie potvrdených 7898 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7783 je v Číne. V ďalších 12.167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí.

Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane ôsmich prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA, uviedol Ghebreyesus.

Vláda vyšle pre obyvateľov Chu-pej charterové lety

Čína vyšle do zahraničia charterové lety, aby priviezli domov obyvateľov regiónu zasiahnutého novým vírusom. Informovalo o tom v piatok čínske ministerstvo zahraničia. V jednovetovom stanovisku ministerstvo veľa detailov neposkytlo. Uviedlo však, že osoby z provincie Chu-pej a jej hlavného mesta privezú priamo späť do Wu-chanu z dôvodu "praktických problémov", ktorým čelia.

Nový typ koronavírusu pochádza práve z Wu-chanu, odkiaľ sa rozšíril aj do ďalších krajín. Čína dala do karantény vyše 50 miliónov obyvateľov regiónu, ktorých prakticky odrezala od sveta v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

Japonsko a USA odporúčajú necestovať do Číny

Japonsko sa v piatok pridalo k rastúcemu počtu krajín, ktoré svojim občanom odporučili necestovať do Číny vzhľadom na šírenie nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry AP a DPA. Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu uviedlo, že okrem doteraz platného varovania pred cestami do provincie Chu-pej, kde leží epicentrum nákazy - mesto Wu-chan -, by japonskí občania nemali vôbec cestovať do Číny, ak to nie je nevyhnutné.

Rezort v aktualizovanom upozornení pre cestujúcich poukázal na obavy z ďalšieho šírenia nákazy, ako aj na to, že Spojené štáty a iné krajiny vrátane európskych už podnikli podobné opatrenia. V Japonsku sa objavilo 14 potvrdených prípadov infekcie vrátane dvoch, pri ktorých došlo k prenosu nákazy z človeka na človeka.

Čína v piatok v najnovšej bilancii oznámila, že v krajine sa dosiaľ vyskytlo 9692 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom 2019-nCoV, pričom počet úmrtí sa výrazne zvýšil na 213. Svetová zdravotnícka organizácia vo štvrtok vyhlásila v súvislosti s týmto vírusom stav globálnej zdravotnej núdze.

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok večer vyzvalo občanov Spojených štátov, aby "necestovali" do Číny. Úroveň výstrahy pre cestujúcich do tejto krajiny zvýšilo na najvyšší štvrtý stupeň s tým, že americkí občania v Číne by tiež mali zvážiť odchod z krajiny "komerčnými prostriedkami".

Nákazu potvrdilo Taliansko i Veľká Británia

Talianska vláda vo štvrtok večer oznámila, že pozastavuje všetky lety medzi Talianskom a Čínou po tom, ako lekári potvrdili pozitívne testy na nový koronavírus u dvoch čínskych turistov v Ríme. "Myslíme si, že sme prvou krajinou EÚ, ktorá podnikla takéto preventívne opatrenie," uviedol premiér Giuseppe Conte, ktorého citovala agentúra AFP.

Turistov, podľa správ manželov, umiestnili do izolácie v ústave pre infekčné choroby v talianskej metropole. Polícia súčasne uzavrela izbu v hoteli v centre mesta, kde boli ubytovaní, a ďalších čínskych turistov z rovnakej skupiny dovolenkárov testujú na vírus. Úrady okrem toho zisťujú trasu pohybu oboch nakazených v Taliansku. Predpokladá sa, že pred týždňom pricestovali do Milána.

Aj vo Veľkej Británii bol dvom ľuďom diagnostikovaný koronavírus. Pacienti sú členmi tej istej rodiny. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nezverejnilo žiadne podrobnosti o tom, kto sú pacienti alebo kde sa o nich starajú. Chris Whitty, hlavný zdravotnícky predstaviteľ pre Anglicko upresnil, že pacienti sú v "špeciálnej starostlivosti".

Núdzový stav

Talianska vláda vyhlásila v piatok v súvislosti s novým koronavírusom núdzový stav. Cieľom opatrenia je urýchliť snahy o zabránenie šírenia nákazy po tom, ako v Ríme potvrdili dva prípady ochorenia. Informovali o tom agentúry AFP a APA.

Núdzový stav, ktorý dáva štátnym orgánom osobitné právomoci a skracuje úradné postupy, potrvá šesť mesiacov. Vláda bude môcť v tomto období prevziať kompetencie miestnych úradov pri situáciách ohrozenia verejného zdravia. Na preventívne opatrenia súčasne vyčlenila päť miliónov eur.

Podozrenie na infekciu aktuálne preverujú tiež v Benátsku, a to u neplnoletej osoby z oblasti mesta Treviso, ktorá sa nedávno vrátila z cesty do Číny. Taliansko cez víkend prepraví z Wu-chanu späť do vlasti takmer 70 svojich občanov, ktorých následne umiestnia na 14 dní do "ľahkej karantény" na vojenskej základni Cecchignola pri Ríme.