Experti šokovali svet: Tvrdia, že koronavírusom už môže byť nakazených viac ako 75-tisíc ľudí

LONDÝN - Novým koronavírusom, ktorý sa šíri zo stredočínskeho mesta Wu-chan, by už mohlo byť nakazených až 75.800 ľudí. Tvrdia to experti z Hongkonskej univerzity, z ktorých štúdie zverejnenej v odbornom časopise The Lancet v piatok citovala agentúra DPA.

Modelový výskum, ktorý viedol Gabriel Leung zo zmienenej univerzity, tiež naznačuje, že desiatky prípadov infekcií sa mohli ďalej rozšíriť z iných čínskych miest, pričom ide o počet "dostatočný na spustenie lokálnej epidémie". "Na základe našich odhadov dôrazne žiadame (kompetentné) orgány na celom svete, aby mali pripravené urgentne aplikovateľné pohotovostné plány a opatrenia na zmiernenie (nákazy)... obzvlášť v mestách s úzkymi väzbami na Wu-chan a ďalšie čínske veľkomestá," povedal Leung.

Autori štúdie tvrdia, že nedostatok podrobnejších informácií o potvrdených prípadoch nákazy vírusom znamená, že "skutočný rozsah epidémie ako aj jej pandemický potenciál ostáva nejasný". Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa z Wu-chanu, sa vo svete nakazilo už takmer 10.000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9692 potvrdených prípadov nákazy a 213 úmrtí. Potvrdené prípady infikovaných okrem Číny hlásili z vyše 20 krajín sveta.

K epidémii prispela neskorá reakcia kompetentných

Ústavný súd Ukrajiny dostal v piatok žiadosť o overenie ústavnosti zákona o imunite poslancov pred trestným stíhaním. Žiadosť predložila skupina 50 poslancov s tým, aby súd vyhlásil zákon za protiústavný. Autori žiadosti sa domnievajú, že návrh zákona "o zmenách a doplneniach článku 80 Ústavy Ukrajiny" prijatý 18. decembra prešiel parlamentom v rozpore so zákonným postupom a že zákonodarný zbor prijatím návrhu nekonal tak, ako to predpisuje ústava a zákony.

Žiadosť podpísalo aj 43 poslancov proruskej strany Opozičná platforma — Strana za život, informovala agentúra UNIAN. Denník Kyiv Post poznamenal, že zrušenie poslaneckej imunity nadobudlo účinnosť 1. januára 2020. Zákon odstránil z článku 80 ústavy ustanovenie, podľa ktorého poslanci nemôžu byť stíhaní, zadržiavaní alebo zatýkaní bez súhlasu parlamentu a majú zaručenú parlamentnú imunitu.

Žiadosť o povolenie na zadržanie, výber miery obmedzenia (väzba, domáce väzenie) a ďalšie vyšetrovacie činnosti musí po novom odsúhlasiť generálny prokurátor. V článku zostalo iba ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že poslanci nenesú právnu zodpovednosť za výsledky hlasovania alebo vyhlásenia v parlamente či v jeho orgánoch — s výnimkou zodpovednosti za urážku na cti alebo ohováranie.

Po prílete z Wu-chanu poslali do karantény takmer 200 Američanov

Do preventívnej 14-dňovej karantény poslali v piatok takmer 200 amerických občanov, ktorí prileteli do Kalifornie zo stredočínskeho mesta Wu-chan, odkiaľ sa šíri nový koronavírus. S odvolaním sa na vyjadrenie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) o tom informovala agentúra DPA. Nancy Messonnierová z CDC uviedla, že v súvislosti so zdravím verejnosti ide o "veľmi vážnu situáciu". "Ak teraz prijmeme prísne opatrenia, môžeme stlmiť dosah vírusu na Spojené štáty," dodala.

Messonnierová ďalej uviedla, že je to vôbec prvýkrát za vyše 50 rokov, keď CDC nariadila karanténu. CDC k novému vírusu podľa nej preventívne pristupuje tak, akoby predstavoval riziko budúcej pandémie. Zdôraznila, že bude lepšie, ak sa preukáže, že išlo o prehnanú reakciu, než naopak - ak by došlo k podceneniu situácie. Američanov, ktorí prileteli z Wu-chanu, umiestnili do 14-dňovej karantény na vojenskej základni v kalifornskom meste Ontario.