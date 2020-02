Počet obetí smrtiaceho vírusu rastie: Spojené štáty vyhlásili stav zdravotnej núdze

Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, a od vlaňajšieho decembra sa šíri z provincie Wu-chan, sa vo svete nakazilo už viac ako 10.000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9692 potvrdených prípadov nákazy. Nový koronavírus spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

Počet nakazených v Nemecku stúpa

V Nemecku v piatok potvrdili ďalšie dva prípady nákazy novým koronavírusom šíriacim sa z Číny. Celkový počet nakazených tak v krajine stúpol na sedem. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA. Šiesti z nakazených sú zamestnancami bavorskej firmy Webasto, ktorá je dodávateľom autodielov. Siedmim nakazeným je dieťa jedného z infikovaných zamestnancov, oznámila nemecká vláda.

Prvý prípad nákazy v Nemecku potvrdili bavorské úrady v pondelok. Išlo o zamestnanca firmy Webasto, ktorý sa vírusom nakazil po tom, ako do centrály jeho spoločnosti prišla na školenie z Číny žena, ktorá v tom čase ešte nevedela, že je infikovaná. Ďalších nakazených hlásili z Bavorska v nasledovných dňoch.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Vstup do Spojených štátov budú mať zakázaný

Spojené štáty vyhlásili v piatok stav zdravotnej núdze. Urobili tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Cudzinci, ktorí počas uplynulých dvoch týždňov navštívili Čínu, majú vstup do USA dočasne zakázaný. S odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zdravotníctva o tom informovali agentúry AP a AFP. "Cudzinci, ktorí nie sú najbližšími príbuznými amerických občanov, alebo nemajú trvalý pobyt a cestovali počas uplynulých 14 dní do Číny, budú mať nateraz vstup do Spojených štátov zakázaný," uviedol americký minister zdravotníctva Alex Azar.

Nariadenie vstúpi do platnosti v nedeľu 2. februára o 17.00 h miestneho času (23.00 h SEČ). Navyše, každý americký občan vracajúci sa z provincie Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, bude na 14 dní umiestnený do karantény."Každý občan USA, ktorý sa vracia do Spojených štátov a ktorý bol v pevninskej Číne v priebehu predchádzajúcich 14 dní, sa podrobí lekárskej prehliadke", a bude umiestnený do 14-dňovej domácej karantény, počas ktorej bude monitorovaný, dodal minister Azar.