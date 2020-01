Strach z koronavírusu na Slovensku: Nemocnica v Martine prezradila detaily liečby

Ako Kapustová uviedla, sú hospitalizovaní iba s podozrením na koronavírus, vzhľadom na ich cestovateľskú anamnézu. Muži aktuálne javia známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu. Ich aktuálny stav je oproti včerajšku nezmenený. Ak sa ochorenie potvrdí, nemocnica bude postupovať podľa aktuálnych opatrení WHO a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa priebežne menia.

"Muži boli do UNM transportovaní vo štvrtok vo večerných hodinách zo žilinskej nemocnice. Strávili pracovne tri týždne v Číne, asi 1 300 km od epicentra epidémie koronavírusu. Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Nakoľko počas letu pociťovali malátnosť a škrabanie v krku, informovali sa na infolinke, ako postupovať," uvádza Kapustová. Po príchode do Žiliny hneď navštívili urgentný príjem, pričom neboli v osobnom kontakte so svojim príbuznými. Odtiaľ boli, vzhľadom na cestovateľskú anamnézu, transportovaní za presne definovaného režimu do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Zdroj: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Hospitalizovaní muži sú v izolácii, urobili sa nevyhnutné opatrenia

Martinská nemocnica vyčlenila pre uvedených mužov časť priestorov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú toho času v izolácii. Rovnako majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať žiadnych iných pacientov.

Ako informovala hovorkyňna UNM, boli prijaté všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo eventuálnemu šíreniu nákazy. "Obom mužom boli odobraté vzorky biologického materiálu, ktoré sa primárne transportovali do Národného referenčného centra v Bratislave a následne boli transportované do Kochovho inštitútu v Berlíne, kde sa realizujú testy na koronavírus," doplnila Kapustová.

Zároveň doporučuje občanom, ktorí majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, to znamená, že boli v oblasti zasiahnutej koronavírusom, a pociťovali by príznaky podobné chrípkovému ochoreniu, aby kontaktovali svojho lekára prvého kontaktu a nevystavovali iných možnému riziku nakazenia.

Žilinská nemocnica žiada o zachovanie pokoja

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Lenka Záteková za nemocnicu požiadala o zachovanie pokoja a nešírenie poplašných správ v súvislosti s podozrením na koronavírus v prípade dvoch pacientov.

Ako uviedla, priestory urgentného príjmu v nemocnici sú dôkladne vydenzifikované a dekontaminované, ambulancie urgentného príjmu sú preto plne k dispozícii pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pacienti boli na urgentnom príjme ihneď izolovaní ešte v prvej vstupnej čakárni, kde boli sami, a nedošlo preto k žiadnemu stretu s inými pacientmi. Muži podľa Zátekovej na zdravotné problémy upozornili už na letisku vo Frankfurte. "Je pre nás nepochopiteľné, ako mohli príslušné zložky letiska pacientov nechať odcestovať na Slovensko," konštatovala.

Zdroj: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Muži neboli v žilinskej nemocnici uvedení do žiadnej z ambulancií, ani hospitalizovaní. Návštevníkov a zamestnancov urgentného príjmu v rámci prevencie dôkladne vybavili ochrannými prostriedkami. Po komunikácii s hlavným hygienikom pre Žilinský kraj boli muži ešte v daný večer prevezení na infekčné oddelenie do Martina. "Upozorňujeme, že ide predovšetkým o preventívne opatrenia, keďže ide len o podozrenie a koronavírus zatiaľ nebol potvrdený," uzavrela Záteková.