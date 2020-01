WHO vyhlásila v súvislosti s novým vírusom stav globálnej núdze

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

ŽENEVA - Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Informoval o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus.