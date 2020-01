MIMORIADNE Poplach na severe Slovenska! Dvoch mužov, ktorí sa vrátili z Číny, hospitalizovali: Svet je v ohrození, priznalo WHO

ŽILINA – Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline prišli vo štvrtok dvaja Slováci, ktorí mali po návrate z Číny príznaky koronavírusu. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Podvečer zasadala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze.

Dvaja muži boli pred týždňom na služobnej ceste v Číne. Počas pobytu v tejto ázijskej krajine mali navštíviť jedno z epicentier nákazy.

Aktualizované 23:15 Nemocnica v Martine upokojuje situáciu

Stanovisko poskytla Topkám hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

"Vo štvrtok vo večerných hodinách boli do UNM zo žilinskej nemocnice transportovaní dvaja muži s pozitívnou cestovnou anamnézou, ktorí strávili pracovne 3 týždne v Číne, asi 1500 km od epicentra epidémie koronavírusu. Prileteli cez Šnghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Nakoľko počas letu pociťovali malátnosť a škrabanie na priedušnici, nechali sa už vo Frankfurte prezrieť zdravotníkom. Pretože nevykazovali závažné známky akútneho respiračného ochorenia, odporučili im cestovať domov a tam sa dať dovyšetrovať. Po príchode do Žiliny navštívili urgentný príjem, odkiaľ boli, vzhľadom na cestovateľskú anamnézu, transportovaní za prísnych karanténnych podmienok do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Martinská nemocnica vyčlenila pre uvedených dvoch mužov časť priestorov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú toho času v karanténe. Rovnako majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať žiadnych iných pacientov. Ich hospitalizácia v UNM je pod prísnymi karanténnymi opatreniami. Obom mužom boli odobraté vzorky krvi, ktoré budú transportované do špeciálnych laboratórií v Berlíne, kde sa realizujú testy na koronavírus. Muži aktuálne javia iba známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu."

Muži prišli s podozreniami do Žiliny

"S podozrením na ochorenie prišli muži na pohotovosť vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, kde ich okamžite uzavreli v prvej miestnosti. Na miesto prišli lekári aj policajti, ktorí po krátkej porade rozhodli o ich prevoze do martinskej nemocnice, nakoľko v Žiline nemajú infekčné oddelenie. Mužov do sanitiek vyviedli zdravotníci v ochranných oblekoch," informuje o tom web tvnoviny.sk.

Hneď po príchode do nemocnice boli izolovaní, aby sa nedostali do styku s ostatnými pacientmi. Panika podľa svedkov nezvnikla, ostatným pacientom rozdal personál rúška a priestory nemocnice následne dezinfikovali.

Okamžitá izolácia

"Splnili cestovateľskú anamnézu, čiže sa vyskytovali v oblasti, kde je vírus, a začali mať respiračné ťažkosti," vysvetlila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Muži podľa nej prišli do žilinskej fakultnej nemocnice pred 18. hodinou. "Na recepcii povedali, že boli v Číne a majú príznaky. Sestra to vyhodnotila ako podozrenie na koronavírus. Okamžite ich uzavreli vo vstupnej miestnosti, kde boli izolovaní a neprišli do kontaktu s inými pacientmi," povedala Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz do Univerzitnej nemocnice Martin.

Stav globálnej núdze

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý sa do viacerých krajín rozšíril z Číny. Informoval o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Adhanom Ghebreyesus.

Stav globálnej zdravotnej núdze sa vyhlasuje v reakcii na "výnimočnú udalosť", ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu. Celosvetovo je potvrdených 7818 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7736 je v číne. V 1370 prípadoch ide o ťažkú formu nákazy. V ďalších 12.167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 82 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta, uviedol Ghebreyesus.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.