Manžel Brooklyn Beckham mlčí, zatiaľ čo celý svet kričí: Nicola je vychudnutá na kosť!

USA - Zdá sa, že Nicola Peltz berie svoju novú filmovú úlohu až príliš vážne. Herečka a manželka Brooklyna Beckhama sa pripravuje na postavu profesionálnej baletky a jej premena vyvoláva na sociálnych sieťach čoraz väčší rozruch. Najnovšie fotografie totiž podľa mnohých fanúšikov ukazujú telo, ktoré je extrémne vychudnuté.
Dcéra amerického miliardára Nelsona Peltza sa objavila v baletnom trikote a na špičkách predvádzala náročné pózy. Namiesto obdivu sa však pod príspevkom okamžite začali kopiť znepokojené komentáre.
Mnohí si všimli výrazné rebrá, chudé ruky aj nohy a pýtajú sa, či už zašla pri príprave na rolu príliš ďaleko. Ďalší dokonca odkazovali jej manželovi Brooklynovi, či je s takouto premenou spokojný.
Podľa zahraničných médií sa Nicola mesiace intenzívne venuje baletnému tréningu kvôli pripravovanej dráme Prima, v ktorej stvárni baletku Margo. Okrem každodenného cvičenia vraj výrazne upravila aj jedálniček a objavili sa informácie, že jej hmotnosť klesla približne k hranici 45 kilogramov. Jej okolie však odmieta špekulácie, že by za chudnutím stáli populárne injekcie na redukciu hmotnosti.
Zaujímavé pritom je, že Nicola sa v minulosti netajila tým, že miluje sladkosti. V rozhovoroch priznala, že si rada dopraje lievance, vafle či dezerty a sama so smiechom tvrdila, že jej jedálniček pripomína stravovanie desaťročného dieťaťa. Ak sa však pripravuje na náročnú baletnú rolu, zrejme museli ísť všetky maškrty bokom.
Fanúšikovia dúfajú, že ide len o dočasnú premenu kvôli filmu a po skončení nakrúcania sa herečka vráti k zdravej váhe. „Vyzeráš nádherne, ale už prosím nechudni,“ odkazujú jej na sociálnych sieťach.
Iní sú ešte priamejší a priznávajú, že pri pohľade na jej aktuálne fotografie majú skôr strach než obdiv.