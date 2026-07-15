Otvorená nenávisť medzi Harrym a Williamom stúpa, Karol III. je bezradný: Diana sa obracia v hrobe!

LONDÝN - William zúri na Harryho viac než kedykoľvek predtým! Kráľ Karol vraj prilial olej do ohňa nečakaným stretnutím!
Zdalo sa, že medzi britskými princami už nemôže byť horšie. Opak je však podľa zákulisných informácií pravdou. Vzťahy medzi princom Williamom a jeho mladším bratom Harrym sú vraj na historickom dne a najnovší krok kráľa Karola III. mal budúceho panovníka poriadne rozčúliť.
Všetko sa začalo po tom, čo sa Harry spolu s Meghan Markleovou a ich deťmi po štyroch rokoch súkromne stretol s kráľom Karolom III. na jeho vidieckom sídle Highgrove House. Išlo o prvé stretnutie panovníka s vnukmi Archiem a Lilibet po dlhom období odlúčenia. Hoci malo ísť o čisto rodinnú záležitosť, v kráľovskej rodine vyvolalo poriadnu búrku.
Podľa kráľovských expertov William otcovi rozumie ako syn – vie, že Karol III. počas liečby rakoviny túži tráviť čas so svojimi vnúčatami, no ako následník trónu však vraj vidí celú situáciu úplne inak. Harrymu už údajne vôbec neverí a obáva sa, že každé zblíženie môže monarchii opäť priniesť ďalšie škandály.
Princ z Walesu preto urobil rázny krok. Hoci sa s Harrym nachádzali v rovnakom čase vo Veľkej Británii, stretnutiu sa zámerne vyhol. Bratia sa podľa dostupných informácií vôbec nevideli a William nemal najmenší záujem obnovovať kontakt.
Ich konflikt pritom trvá už celé roky. Rozkol sa začal po Harryho odchode z kráľovskej rodiny, ešte viac ho prehĺbil bombastický rozhovor s Oprah Winfreyovou, dokumentárny seriál na Netflixe a napokon aj Harryho autobiografia Náhradník (Spare). V nej mladší princ otvorene opísal údajný fyzický konflikt s Williamom, prezradil zákulisie fungovania monarchie a nešetril kritikou vlastnej rodiny. Mnohí členovia kráľovskej rodiny to dodnes považujú za zradu.
Napätie ešte zvýšila aj Harryho nedávna prehra v dlhotrvajúcom súdnom spore s britskými médiami. Okrem právnej porážky si zo súdu odniesol aj obrovské finančné náklady, čo opäť rozpútalo diskusie o jeho vzťahoch s monarchiou.
Zatiaľ čo kráľ Karol III. sa podľa zdrojov snaží aspoň čiastočne zaceliť rodinné rany a byť nablízku svojim vnúčatám, William zostáva neoblomný. Ľudia z jeho okolia tvrdia, že prioritou budúceho kráľa je ochrana monarchie a dôveru voči bratovi už prakticky stratil. O zmierení tak zatiaľ nechce ani počuť.