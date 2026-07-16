Lyžiarka Lindsey Vonnová v slzách: Päť mesiacov po hrôzostrašnej nehode má stále... to je zlé!

USA - Olympijská šampiónka si prešla peklom. Lekári jej zachraňovali nohu, mesiace bola odkázaná na vozík a dnes priznáva, že obyčajná chôdza je stále utrpením.
Legendárna lyžiarka Lindsey Vonn (41) patrí medzi najväčšie športové bojovníčky súčasnosti. Po tom, čo sa vo veľkom štýle vrátila na svahy, jej olympijský sen v talianskej Cortine d'Ampezzo ukončila desivá nehoda. Hoci od nej uplynulo už päť mesiacov, následky sú oveľa vážnejšie, než si fanúšikovia mysleli.
Na odovzdávaní cien ESPY priznala šokujúcu správu - členok stále nemá v poriadku. „Môj členok je stále zlomený. Chôdza je stále náročná, ale noha sa postupne hojí. Beriem to deň po dni,“ prezradila športová legenda v rozhovore pre magazín People.
Hrôza, ktorá mohla skončiť amputáciou
Vonnová mala na zimných olympijských hrách bojovať o ďalší veľký úspech. Osud však rozhodol inak. Len trinásť sekúnd po štarte zjazdu prišiel katastrofálny pád. Utrpela komplikovanú zlomeninu holennej kosti, roztrhnutý predný skrížený väz a neskôr sa ukázalo, že mala zlomený aj pravý členok. Nasledovalo niekoľko náročných operácií a lekári dokonca bojovali o záchranu jej nohy.
Niekoľko mesiacov bola odkázaná na invalidný vozík a barle. Až teraz sa pomaly vracia k bežnému pohybu, ale ako povedala, ide to len veľmi veľmi ťažko.
Každý malý pokrok oslavuje
Hoci rekonvalescencia je mimoriadne zdĺhavá, Lindsey sa nevzdáva. Na sociálnych sieťach pravidelne ukazuje fanúšikom tvrdé tréningy aj rehabilitácie. Nedávno zverejnila video, na ktorom po prvýkrát zvládla drep s medicinbalom – pre väčšinu ľudí obyčajný cvik, pre ňu však obrovské víťazstvo. „Vedela som, že raz sa sem dostanem,“ odkázala fanúšikom pri záberoch z päťmesačnej cesty späť na nohy.
Lindsey Vonnová ani päť mesiacov po nehode nie je v poriadku. Členok je stále zlomený a zle sa jej chodí! (Zdroj: Instagram/lindseyvonn)
Počas celej kariéry prekonala množstvo vážnych zranení, no sama hovorí, že práve toto bolo najťažšie obdobie jej života. Napriek tomu nestráca optimizmus a teší sa z každého malého pokroku.
Zdá sa, že žena, ktorá celý život dokazovala, že nemožné neexistuje, sa nevzdá ani tentoraz. Fanúšikovia po celom svete jej držia palce, aby sa z najťažšej životnej jazdy dostala späť do plnej formy.