Čím sa vlastne živí princ Harry? Konečne to prezradil, ľudia zostali zdesení: To nemyslíš vážne!

LONDÝN - Princ Harry opäť rozvíril vášne. V čase, keď sa už celé mesiace špekuluje o tom, že s Meghan Markle prežívajú finančne náročné obdobie, vojvoda zo Sussexu konečne prezradil, čím sa vlastne živí. Jeho odpoveď však mnohých poriadne pobúrila.
Harry a Meghan už dávno nežijú zo štátnych peňazí britskej kráľovskej rodiny. Po odchode z monarchie v roku 2020 si budovali vlastnú kariéru v Kalifornii a uzatvorili multimiliónové zmluvy so spoločnosťami Spotify či Netflix. Lenže zlaté časy sa podľa viacerých britských médií skončili.
Spolupráca so Spotify sa rozpadla a aj kontrakt s Netflixom vraj už zďaleka neprináša také príjmy ako kedysi. Objavujú sa preto správy, že manželia musia oveľa viac premýšľať nad tým, odkiaľ prídu ďalšie peniaze.
Podľa britského denníka Daily Express má ich majetok síce stále dosahovať približne 60 miliónov dolárov, no veľká časť peňazí je viazaná v investíciách a ich hotovosť sa údajne postupne míňa. Zdroje z okolia páru dokonca tvrdia, že Meghan už začína byť unavená z toho, že na jej pleciach leží veľká časť zarábania, a od Harryho očakáva väčšiu aktivitu.
Práve preto mnohých zaujímalo, čo vlastne princ Harry robí. Odpoveď zaznela v podcaste bývalého anglického ragbistu Joea Marlera. Keď sa ho moderátor priamo spýtal na povolanie, Harry sa na chvíľu odmlčal a potom vyhlásil: „Som otec na plný úväzok, veterán britskej armády, princ Anglicka a vojvoda zo Sussexu.“
Práve tieto slová spustili na internete lavínu reakcií. Mnohí diskutujúci mu vyčítajú, že po odchode z kráľovskej rodiny už nevykonáva žiadne oficiálne kráľovské povinnosti a označovať sa za princa či vojvodu ako svoje „zamestnanie“ podľa nich pôsobí prinajmenšom zvláštne. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili posmešné komentáre, v ktorých Harryho označujú za človeka, ktorý sa vyhýba skutočnej práci.
Na druhej strane sa našli aj fanúšikovia, ktorí pripomínajú, že Harry je otcom dvoch malých detí, venuje sa charitatívnym aktivitám a naďalej stojí za projektom Invictus Games, ktorý pomáha vojnovým veteránom. Ani to však nezabránilo ďalšej vlne kritiky.