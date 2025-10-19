Lily Allen sa po NEVERE manžela psychicky zrútila: Priznala SAMOVRAŽEDNÉ sklony!

LONDÝN - Speváčka Lily Allen (39) otvorene priznala, že ju trojročná nevera manžela tak zlomila, že uvažovala o samovražde a len ťažko odolávala návratu k alkoholu a drogám.
Britská speváčka Lily Allen prehovorila o najtemnejšom období svojho života. V rozhovore pre British Vogue priznala, že po odhalení trojročného pomeru svojho manžela, herca Davida Harboura (50) zo Stranger Things, sa psychicky zrútila. Lily, ktorá je už šesť rokov čistá, priznala, že po rozchode mala chuť opäť siahnuť po alkohole a drogách a zároveň sa u nej rozvinul vážny problém s jedlom.
Čo je však najhoršie, začala mať samovražedné myšlienky. A vtedy si uvedomila, že potrebuje vyhľadať opäť pomoc - nastúpila preto na liečenie. „Už som v takých zariadeniach bola, ale vtedy proti svojej vôli - takže aj to, že som tam išla sama, je pre mňa pokrok. Vedela som, že to, čo cítim, je príliš silné, aby som to zvládla sama, a povedala som si: "potrebujem čas pre seba."“ dodala. Speváčka zároveň prezradila, že svoj nový album venovala práve nešťastnému manželstvu.
V piesni Sleepwalking spieva o nevere a v skladbe Dallas Major naznačuje, že ich vzťah bol po afére otvorený. „Je to inšpirované tým, čo som prežila. Nie všetko je doslovné, ale všetko je pravdivé,“ hovorí. Dnes sa Lily snaží začať odznova. Po rozchode s Harbourom sa presťahovala späť do Londýna, kde si kúpila byt v budove, o ktorej snívala od detstva. Tvrdí, že sa opäť venuje terapii, meditácii a hudbe.