Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení

LOS ANGELES - Tohtoročné udeľovanie cien Grammy sa nieslo v znamení nahej módy, ktorá prešla do svojej najsofistikovanejšej verzie. Jednou z tých, ktoré zaujali najviac, bola 27-ročná speváčka Chappell Roar. Jej bordové šaty, ktoré viseli na falošných piercingoch v bradavkách vyvolali množstvo zmiešaných reakcií. Odvaha či šialenstvo? Jej reakcia šokuje...
Červený koberec na odovzdávaní hudobných cien Grammy sa tento rok nezabudnuteľne zapíše do módnej histórie. V centre pozornosti stála speváčka Chappell Roan, ktorá prekvapila publikum extrémne odvážnym outfitom. Na ceremoniál dorazila v šokujúcom burgundskom, priehľadnom modeli od Mugler, ktorý vyzeral, akoby visel len na falošných piercingoch na prsiach.
Namiesto vážnej obhajoby alebo zdĺhavého vysvetľovania sa Roan rozhodla odpovedať s humorom. Na Instagrame zverejnila sériu záberov zo svojho looku a v popise napísala: „Chichocem sa, pretože si vôbec nemyslím, že toto oblečenie je TAK veľmi šokujúce… Tento look je vlastne naozaj úžasný a zvláštny. Odporúčam len uplatniť svoju slobodnú vôľu — je to fakt zábavné a hlúpe.“ Speváčka tak kritiku skôr odľahčila a poslala jasný odkaz: móda má byť zábava a forma sebavyjadrenia, ktorú netreba brať príliš vážne.
Napriek tomu, že si Roan neodniesla Grammy v kategóriách, v ktorých bola nominovaná, jej vzhľad sa stal jedným z najdiskutovanejších momentov večera. Niektorí nadšenci ju oslavujú ako kreatívnu rebelku, ktorá "rozbíja konvencie“" iní kritici považujú outfit za príliš provokatívny a diskutujú, či to bola vôbec móda, nie Iba snaha upútať pozornosť. Pozrite si ju v plnej kráse a posúďte sami:
