Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení

Chappell Roan, Grammy 2026 Zobraziť galériu (8)
Chappell Roan, Grammy 2026 (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Tohtoročné udeľovanie cien Grammy sa nieslo v znamení nahej módy, ktorá prešla do svojej najsofistikovanejšej verzie. Jednou z tých, ktoré zaujali najviac, bola 27-ročná speváčka Chappell Roar. Jej bordové šaty, ktoré viseli na falošných piercingoch v bradavkách vyvolali množstvo zmiešaných reakcií. Odvaha či šialenstvo? Jej reakcia šokuje...

Červený koberec na odovzdávaní hudobných cien Grammy sa tento rok nezabudnuteľne zapíše do módnej histórie. V centre pozornosti stála speváčka Chappell Roan, ktorá prekvapila publikum extrémne odvážnym outfitom. Na ceremoniál dorazila v šokujúcom burgundskom, priehľadnom modeli od Mugler, ktorý vyzeral, akoby visel len na falošných piercingoch na prsiach. 

Namiesto vážnej obhajoby alebo zdĺhavého vysvetľovania sa Roan rozhodla odpovedať s humorom. Na Instagrame zverejnila sériu záberov zo svojho looku a v popise napísala: „Chichocem sa, pretože si vôbec nemyslím, že toto oblečenie je TAK veľmi šokujúce… Tento look je vlastne naozaj úžasný a zvláštny. Odporúčam len uplatniť svoju slobodnú vôľu — je to fakt zábavné a hlúpe.“ Speváčka tak kritiku skôr odľahčila a poslala jasný odkaz: móda má byť zábava a forma sebavyjadrenia, ktorú netreba brať príliš vážne.

Napriek tomu, že si Roan neodniesla Grammy v kategóriách, v ktorých bola nominovaná, jej vzhľad sa stal jedným z najdiskutovanejších momentov večera. Niektorí nadšenci ju oslavujú ako kreatívnu rebelku, ktorá "rozbíja konvencie“" iní kritici považujú outfit za príliš provokatívny a diskutujú, či to bola vôbec móda, nie Iba snaha upútať pozornosť. Pozrite si ju v plnej kráse a posúďte sami:

Chappell Roan, Grammy 2026
Zobraziť galériu (8)
Chappell Roan, Grammy 2026  (Zdroj: SITA)

Viac o téme: Chappell RoanGrammy 2026Kritika outfituNahota na červenom koberci
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Grammy 2026
MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?
Zahraniční prominenti
Obrat o 180 stupňov!
Obrat o 180 stupňov! Slávna speváčka STIAHLA POCTU Brigitte Bardot: Kvôli jej škandalóznym názorom!
Zahraniční prominenti
BIZARNÉ šaty slávnej speváčky
BIZARNÉ šaty slávnej speváčky (27): Ukazovala nohavičky a... PRSIA? Každé má niekde INDE!
Zahraniční prominenti
Chappell Roan, videoklip The
VIDEO: Chappell Roan prestavuje lesbickú country novinku The Giver
hudba.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska k aktuálnej politickej situácii
Správy
Kresťanskí demokrati označili priebeh zahraničného výboru za zbabelosť premiéra
Kresťanskí demokrati označili priebeh zahraničného výboru za zbabelosť premiéra
Správy
Jedinečná kultúrna pamiatka sa bude podľa envirorezortu rekonštruovať
Jedinečná kultúrna pamiatka sa bude podľa envirorezortu rekonštruovať
Správy

Domáce správy

Branislav Gröhling, Michal Šimečka
Opozičné strany kritizujú stav vyšetrovania korupcie: Ministri by mali odísť
Domáce
Polícia žiada verejnosť o
Poznáte túto osobu? Polícia pátra po podozrivom z výtržníctva a ublíženia na zdraví
Domáce
Šokujúce VIDEO z Tatier:
Šokujúce VIDEO z Tatier: Turisti nechceli veriť vlastným očiam... Rodičia roka, verejnosť je pobúrená!
Domáce
Slovenská správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pri ceste I/18 pod hradom Strečno
Slovenská správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pri ceste I/18 pod hradom Strečno
Regióny

Zahraničné

Splnomocnenec amarickej vlády pre
Imigračné zásahy USA: Homan oznámil stiahnutie 700 agentov z Minnesoty po protestoch
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež varoval pred zbrojnými pretekmi v súvislosti s vypršaním zmluvy New START
Zahraničné
Slovenský občan Martin Grundza
Desivý incident v Írsku: Hromadná bitka sa zvrhla! Slovák Martin bodol muža nožom priamo do krku
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemku odsúdili v Budapešti na osem rokov za útok na neonacistov v roku 2023
Zahraničné

Prominenti

Zábery z videoklipu Liny
Fanúšičky Kristiána Barana to nepredýchajú: INTÍMNOSTI so známou speváčkou!
Domáci prominenti
Chappell Roan, Grammy 2026
Fotka šiat visiacich na bradavkách obletela svet: Ľudia jej nakladajú a ona? Na toto nie ste pripravení
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Keď sa
Premiéra Keď sa zhasne: Totálne INÝ Maštalír, Polnišová ukázala mamu a... Vykúkajúca podprsenka!
Domáci prominenti
Brooklyn Beckham a Nicola
Svokor Brooklyna Beckhama VYBUCHOL: Rodinné hádky patria mimo internet!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ostrov, ktorý v navigácii
Ostrov, ktorý v navigácii nenájdete! Skrýva DESIVÉ tajomstvo NAJNEBEZPEČNEJŠEJ biologickej zbrane histórie
Zaujímavosti
Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Zaujímavosti
Jedna noha streda, druhá
Jedna noha streda, druhá štvrtok: Exotický ostrov Taveuni leží na dátumovej hranici
dromedar.sk
Koniec jaziev? Vedci zo
Koniec jaziev? Vedci zo Stanfordu prišli na to, ako preprogramovať bunky: Po rane nezostane žiadna stopa!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Tvrdé dopady konsolidácie sú tu: Pracujúci pošlú štátu aj stovky eur navyše, ako sa to dotkne vás? (kalkulačka)
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!

Šport

ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Toto sa nestalo už 28 rokov: Adam Hagara sa na olympiáde zapíše do histórie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (streda, 4. februára)
Program ZOH 2026
Šramková narazila na domáci talent: Česko-slovenský súboj sa skončil debaklom
Šramková narazila na domáci talent: Česko-slovenský súboj sa skončil debaklom
WTA
Reakcia na globálne otepľovanie: Uvažuje sa o presune ZOH na iný termín
Reakcia na globálne otepľovanie: Uvažuje sa o presune ZOH na iný termín
Olympijské hry

Auto-moto

Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava

Kariéra a motivácia

Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Myslíte si, že prvá pomoc sa Vás netýka? Tento omyl môže v práci aj doma stáť ľudský život
Kurzy a štúdium
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Jedno podujatie, ktoré Vám môže zmeniť kariéru. Prečo by ste si Kariera EXPO Nitra nemali nechať ujsť?
Získaj prácu
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Office frogs: Trend, ktorý ovplyvní kariéru mladých ľudí v roku 2026
Pracovné prostredie
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Jednoduchý recept na slovenské zapekané chlebíčky
Chlieb

Technológie

Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Armádne technológie
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
Bezpečnosť
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Aplikácie a hry
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Veda a výskum

Bývanie

Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova

Pre kutilov

Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Astrologickí jazdci apokalypsy? Títo muži vraj najčastejšie podliehajú pokušeniu a nevere
Partnerské vzťahy
Astrologickí jazdci apokalypsy? Títo muži vraj najčastejšie podliehajú pokušeniu a nevere
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce VIDEO z Tatier:
Domáce
Šokujúce VIDEO z Tatier: Turisti nechceli veriť vlastným očiam... Rodičia roka, verejnosť je pobúrená!
Slovenský občan Martin Grundza
Zahraničné
Desivý incident v Írsku: Hromadná bitka sa zvrhla! Slovák Martin bodol muža nožom priamo do krku
Elon Musk, druhý najbohatší
Zahraničné
Krušné chvíle pre Putina, miliardár Musk spravil RADIKÁLNE kroky: Rusko skončilo so ZNEUŽÍVANÍM systému Starlink!
Polícia pátra
Domáce
MIMORIADNE PÁTRANIE Tínedžerka Kristína zmizla po rodinnej oslave

Ďalšie zo Zoznamu