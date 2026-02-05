Zrážka autobusu s osobným autom v obci Svinica: Jedna osoba je zranená

KOŠICE - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode autobusu a osobného auta v katastri obce Svinica v okrese Košice-okolie. Podľa predbežných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Uviedol to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Autobus narazil svojou prednou časťou do zadnej časti vozidla. V osobnom aute bola jedna ľahko zranená osoba. V čase nehody sa v autobuse nachádzalo 38 osôb, zranenia neutrpeli,“ povedal. Hasiči na mieste vykonali protipožiarne opatrenia. HaZZ vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť v dotknutom úseku.
Košická krajská polícia potvrdila nehodu na ceste I/19. „Vodič diaľkového autobusu Neoplan je podľa doterajších zistení vinníkom dopravnej nehody,“ uviedla na sociálnej sieti. Podľa doterajších zistení vodička osobného vozidla dávala prednosť linkovému autobusu vychádzajúcemu z autobusovej zastávky, ktorá sa nachádza za priechodom pre chodcov. „Následne došlo k nárazu diaľkového autobusu do zadnej časti osobného motorového vozidla,“ skonštatovala polícia. Po nehode dočasne obmedzili premávku v jednom jazdnom pruhu v smere na Bidovce.