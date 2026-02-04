Z prepadnutej tváre a vychudnutej postavy Kelly Osbourne mrazí: Nemám sa dobre, nebudem klamať!

LOS ANGELES - Na pozadí žiarivého pozlátka Hollywoodu sa odohrávajú aj smutné príbehy. Na tohtoročnom odovzdávaní hudobných cien Grammy vzdali hold zosnulému hudobnému velikánovi Ozzymu Osbournovi. Rocková pocta rozplakala nielen fanúšikov, ale aj Ozzyho rodinu v hľadisku. Dcéra Kelly prežíva stratu otca obzvlášť ťažko...
Na červenom koberci 68. ročníka hudobných cien Grammy sa tento rok nehovorilo len o hviezdnych outfitoch. Všetky oči sa upierali aj na Kelly Osbourne, ktorá priznala, že “sa necíti dobre” a vyvolala smršť reakcií na svoj extrémne chudý a takmer prepadnutý vzhľad.
Kelly Osbourne prišla na červený koberec s výrazom, ktorý hovoril za všetko – smútok, strata a srdce, ktoré stále krváca. Je to sedem mesiacov od smrti jej otca, rockovej legendy Ozzyho Osbournea, a jeho dcéra nevyzerá, že by sa zotavila.
Kelly prežíva smrť svojho otca veľmi intenzívne a otvorene hovorí o tom, že je to jedno z najťažších období jej života. Borí sa s vlnami smútku, ktoré prichádzajú nečakane. Neraz sa bez dennej prítomnosti otca cíti stratená. Jej smútok sa prejavuje aj na jej tele a zdraví. Je u nej viditeľná strata váhy a únava ako dôsledok emocionálneho tlaku.
„Nebudem klamať — nie je mi dobre. Nie som jednou z tých, kto povie, že je všetko v poriadku, lebo to nie je pravda.“ Neskrývala, že sa snaží "fungovať" každý deň, ale jej oči a tón hlasu odhalili viac, než slová dokážu vyjadriť.
Slávnostný ceremoniál sa neskôr zmenil na silný emotívny okamih, keď svetoznámi hudobníci ako Post Malone, Slash, Duff McKagan a Chad Smith vystúpili s legendárnym "War Pigs" na oslavu Ozzyho života a odkazu.
Počas vystúpenia boli kamerami zachytení aj vdova po Ozzym, Sharon Osbourne, a deti Kelly a jej brat Jack. Všetci v slzách. Kelly si niekoľkokrát zakryla tvár rukou a šepkala slová, ktoré takmer každý interpretoval ako „Toto je pre teba, otec.“
Odkaz zostal silný aj po odovzdávaní cien. Sharon na svojom Instagrame napísala, že „Ozzy bol určite v budove“ a poďakovala interpretom za ich účasť pri tejto dôstojnej pocte.