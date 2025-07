Šokujúce slová hviezdnej speváčky: Má za sebou niekoľko POTRATOV... Bolo to romantické!

Lily Allen (Zdroj: SITA)

Britská speváčka Lily Allen prekvapila verejnosť výpoveďou, ktorá si získala pozornosť aj pobúrenie. V novej epizóde podcastu Miss Me?, ktorý moderuje spolu s kamarátkou, sa rozhovorila o téme, ktorú mnohé ženy držia v súkromí. „Potraty? Áno, mala som ich niekoľko. Ale úprimne povedané, už si presne nepamätám, koľko ich bolo… Myslím, že tak štyri alebo päť,“ priznala speváčka bez zaváhania.

Jej kolegyňa na to reagovala osobnou skúsenosťou - aj ona sama vraj absolvovala päť interrupcií. Allen v podcaste spomína aj na jednu konkrétnu situáciu, ktorá jej utkvela v pamäti. „Pamätám si, ako som bola tehotná a ten chlap mi zaplatil za potrat. A mne to vtedy pripadalo strašne romantické. Dnes mi to tak rozhodne nepripadá,“ zverila sa. Podľa jej slov sa s mužom už nikdy po zákroku nestretla. Jej úprimnosť vyvolala búrlivé reakcie. Zatiaľ čo niektorí jej tlieskajú za to, že verejne otvára tabuizované témy, iní kritizujú tón, s akým hovorila o potratoch.

(Zdroj: Youtube)

„Romantika v tom, že vám niekto zaplatí potrat? To mi príde zvrátené,“ napísala jedna z poslucháčok na sociálnych sieťach. S bývalým manželom Samom Cooperom má dve dcéry – Ethel Mary (13) a Marnie Rose (12). V roku 2010 však prišli o syna Georgea, ktorý sa narodil mŕtvy. Táto strata ju hlboko zasiahla a podľa jej vlastných slov ju bolesť stále sprevádza. V posledných rokoch žila po boku herca Davida Harboura, známeho zo seriálu Stranger Things. Vzťah však skončil tento rok vo februári, po viac ako štyroch rokoch manželstva. Ich rozchod Lily tvrdo zasiahol.