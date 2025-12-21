Raritné rodinné FOTO princa Harryho a Meghan: Aha, ako ich deti už vyrástli!

KALIFORNIA - Meghan Markle prekvapila fanúšikov novou rodinnou fotografiou. Spolu s princom Harrym a deťmi Archiem a Lilibet ponúkla vzácny pohľad do svojho súkromia. Aha, ako ich deti už vyrástli!
Meghan Markle príjemne prekvapila fanúšikov po celom svete, keď sa podelila o doposiaľ najjasnejší rodinný záber so svojimi deťmi Archiem a Lilibet. Ide o skutočne výnimočný moment – Meghan a princ Harry si totiž súkromie svojich detí dlhodobo veľmi strážia. Na fotografii vidíme princa Harryho s Meghan a ich dvoma deťmi, ako spolu pózujú v slnečnej Kalifornii.
Fotografiu doplnil krátky, no srdečný odkaz: „Veselé sviatky! Od našej rodiny tej vašej.“ Hoci tváre detí zostávajú aj naďalej čiastočne skryté, je jasné, že šesťročný Archie a štvorročná Lilibet poriadne vyrástli. Archie má na sebe džínsy a sveter, zatiaľ čo jeho mladšia sestra zvolila svetlomodré šaty, biele ponožky a strieborné topánky.
Aj keď sa rodina v poslednom období o niečo častejšie delí o drobné momenty zo svojho súkromia, hranice sú stále jasne nastavené. Najnovšie „raritné“ zábery tak ukazujú, že Harry a Meghan chcú svetu naznačiť, ako ich deti rastú, no zároveň ich chránia pred nadmernou pozornosťou. Pre fanúšikov kráľovskej rodiny ide o vzácny a milý pohľad do života jednej z najsledovanejších rodín sveta.