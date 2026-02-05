Poslanci ukončili rokovací deň: Do lavíc sa vrátia opäť v piatok, pokračovať budú v návrhoch na odvolanie ministrov

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie 46. parlamentnej schôdze krátko po 18.00 h. Do lavíc sa vrátia opäť v piatok (6. 2.) ráno. Pokračovať sa bude vystúpeniami predkladateľov návrhov na odvolanie siedmich ministrov so záverečnými slovami.
Parlament rozpravu k odvolávaniam ukončil vo štvrtok okolo 11.00 h. Následne začali vystupovať opoziční poslanci, ktorí návrhy na odvolanie predložili, so záverečnými slovami. Vystúpenie dokončil len predkladateľ k návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde. Pri tomto bode preto už hlasovanie prebehlo, parlament ho odmietol.
archívne video
V piatok ráno má vo vystúpení pokračovať Juraj Krúpa (SaS), ktorý ešte nedokončil záverečné slová k návrhu na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Záverečné stanoviská ešte predkladatelia nepredniesli ani pri návrhoch na odvolanie Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD), Kamila Šaška (Hlas-SD), Samuela Migaľa (nezávislý) a Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Parlament by v piatok o prediskutovaných bodoch hlasovať nemal. Najbližšie hlasovanie ho čaká až v utorok (10. 2.).