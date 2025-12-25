Kráľovská rodina na vianočnej omši: Očarujúca Kate a... Pod nosom jej rastie konkurencia!

NORFOLK - Vyzerali jednoducho fantasticky! Členovia britskej kráľovskej rodiny sa už tradične zišli v sídle Sandringham, aby spoločne oslávili vianočné sviatky. Nechýbali ani na rannej bohoslužbe, čo s nadšením zvečnili bulvárni fotografi.
Kráľ Karol III a jeho rodina trávia najkrajšie sviatky roka v sídle Sandringham, kde to priam zbožňovala aj panovníkova matka - kráľovná Alžbeta II. Jeho brat Andrew bol zo spoločných osláv vylúčený. Dôvodom je fakt, že má na krku viacero škandálov, vrátane priateľského vzťahu s Epsteinom.
Členovia rodiny ale vzali na milosť jeho dcéry - princezné Eugenie a Beatrice. Tie nechýbali v kráľovskom sprievode, ktorý pred kostolom svätej Márie Magdalény vítalo množstvo priaznivcov. Panovníkova manželka Camilla mala na sebe červený kabát, v ktorom bola jednoducho neprehliadnuteľná.
Fantasticky vyzerala aj Kate. Tú ľudia zbožňujú a zahrnuli ju kyticami. Manželka princa Williama sa s nimi ochotne zdravila a priala im pekné sviatky. Značnú pozornosť na seba strhla aj ich 10-ročná dcéra Charlotte, z ktorej rastie krásna mladá slečna.