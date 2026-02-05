Peklo v bratislavskom paneláku: Škody rátajú v státisícoch, rodiny zostali bez strechy nad hlavou!

BRATISLAVA – Pokojná noc v bratislavskom Ružinove sa v okamihu zmenila na boj o holý život. Ničivý požiar, ktorý vypukol v jednom z bytových domov, zanechal po sebe nielen obrovské materiálne škody, ale aj rodiny bez strechy nad hlavou. Správcovská spoločnosť VSD ukázala, aká spúšť zostala na mieste po zásahu hasičov a uviedla čo robiť, aby ste v podobnej situácii ochránili seba a svojich blízkych.
Nočná dráma sa začala v pondelok (2.2.) krátko pred polnocou na Banšelovej ulici v časti Trnávka. Hasiči boli na miesto privolaní k požiaru bytu na prvom poschodí, no po príchode zistili, že oheň sa už stihol rozšíriť aj o poschodie vyššie. Plamene boli také silné, že si vyžiadali zásah až 27 profesionálnych hasičov a niekoľkých kusov techniky.
Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo evakuovať dva vchody šesťpodlažného paneláku. Hoci sa niekoľko ľudí nadýchalo splodín, k stratám na životoch našťastie nedošlo.
Astronomické škody a neistá príčina
Pohľad na bytovku po uhasení plameňov je zdrvujúci. Neobývateľné zostali nielen byty priamo zasiahnuté ohňom, ale aj mnohé ďalšie, ktoré znehodnotil dym a splodiny. Majiteľovi bytu, v ktorom požiar vypukol, vznikla materiálna škoda odhadovaná na približne 350-tisíc eur.
Čo presne spôsobilo toto peklo, je zatiaľ predmetom vyšetrovania. Ružinovský starosta Martin Chren však naznačil možné scenáre. „Na mieste sa hovorilo o rôznych alternatívach, od plynovej bomby po elektrické kolobežky,“ priblížil. Každú takúto udalosť považuje za zdvihnutý prst, ktorý ukazuje, ako nemožno podceniť bezpečnosť.
Rozsah škôd zdokumentovala aj spoločnosť VSD – Vaša správa domu, ktorá sa venuje správe bytových komplexov. Zverejnené zábery jasne ukazujú ohorenú fasádu a čiernotu, ktorá prenikla do spoločných priestorov. Tragédia na Banšelovej ulici slúži ako mrazivé pripomenutie, aký nebezpečný dokáže byť tento živel.
Manuál prežitia: Rozhodujú prvé minúty
Pri požiari v bytovom dome sa oheň a nebezpečný dym šíria bleskovo. Spoločnosť VSD v tejto súvislosti zverejnila dôležité rady, ako sa správať, aby sa minimalizovali obete:
- Okamžite varujte okolie: Zakričte „HORÍ!“, zazvoňte susedom a volajte hasičov na čísla 150 alebo 112.
- Zabudnite na výťah: Pri požiari môže vypadnúť elektrina a výťah sa stane dymovou pascou.
- Držte sa pri zemi: Dym stúpa nahor, preto je lepšie plaziť sa a dýchať cez vlhkú tkaninu.
- Zatvárajte dvere: Aj tie bytové. Spomalíte tým šírenie dymu a plameňov.
- Nezdržiavajte sa balením: Každá minúta strávená v zadymenom priestore zvyšuje riziko udusenia.
Každý panelák musí mať podľa predpisov voľné únikové cesty. Bicykle, nábytok či kočíky na chodbách môžu byť v prípade hustého dymu prekážkou, ktorá niekoho môže stať život.