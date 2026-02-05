Ďalšie odhalenie z Epsteinových spisov: Ide o známeho fyzika Hawkinga! Mal mať intímny pomer s dievčaťom

WASHINGTON - Odtajnené súdne materiály v kauze Jeffreyho Epsteina znovu rozvírili verejnú debatu. Medzi stovkami strán sa opakovane objavuje aj meno svetoznámeho fyzika Stephena Hawkinga. Dokumenty hovoria o kontaktoch, stretnutí aj údajných tvrdeniach o intimite – bez toho, aby priniesli dôkaz o trestnej činnosti.
Meno Stephena Hawkinga sa v januári 2024 ocitlo medzi najdiskutovanejšími položkami v novozverejnených súdnych spisoch súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Podľa dokumentov je fyzik spomenutý najmenej 232-krát, čo okamžite vyvolalo vlnu otázok aj špekulácií.
Materiály naznačujú, že medzi Hawkingom a Epsteinom existoval osobný kontakt a že sa mali stretnúť. V niektorých pasážach sa objavujú aj odkazy na údajný intímny vzťah medzi vedcom a jednou z mladých žien. Tieto zmienky však nie sú podložené oficiálnymi dôkazmi ani obvineniami.
Na sporné pasáže upozornil aj kanál Nexta na sociálnej sieti X, ktorý citoval časť korešpondencie. Podľa nej mal mať fyzik intímny pomer s mladou dievčinou. Práve tieto tvrdenia rozpútali mediálny rozruch, no zároveň platí, že žiadne relevantné orgány nepotvrdili, že by sa Hawking dopustil nezákonného konania.
Ostrov, konferencia a fotografie
Vysvetlenie, prečo sa Hawkingovo meno v spisoch objavuje tak často, súvisí najmä s jeho cestou v roku 2006. Vedec sa vtedy zúčastnil na vedeckej konferencii o gravitácii na karibskom ostrove Svätý Tomáš, ktorú finančne podporoval Epstein.
Z tohto obdobia pochádzajú aj fotografie zachytávajúce Hawkinga pri neformálnych aktivitách, ako je grilovanie či návšteva ponorky. Snímky potvrdzujú jeho fyzickú prítomnosť na mieste, neposkytujú však žiadny dôkaz o zapojení do kriminálnych alebo sexuálnych aktivít.
Zvýšenú pozornosť vyvolala aj elektronická komunikácia z roku 2015. V jednom z e-mailov Epstein písal svojej spolupracovníčke Ghislaine Maxwellovej o stratégii, ako spochybniť obvinenia Virginie Giuffreovej. Navrhoval pritom ponúknuť finančnú odmenu jej priateľom, ak by pomohli dokázať, že tvrdenia o Hawkingovej účasti na orgiách s neplnoletými nie sú pravdivé.
Bez obvinenia, bez dôkazov
Z dostupných dokumentov vyplýva, že Stephen Hawking je v spise vedený výlučne ako osoba, ktorá sa pohybovala v Epsteinovom okruhu. Nebol obvinený z nijakého trestného činu a proti jeho osobe nebolo vznesené žiadne oficiálne podozrenie.
Napriek tomu zverejnené materiály znovu otvárajú otázky o rozsahu Epsteinových kontaktov a o tom, ako sa mená verejne známych osobností dostali do jedného z najväčších škandálov posledných desaťročí.