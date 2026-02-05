Šok na Považí: Nečakane končí veľká fabrika, o prácu príde polovica zamestnancov! Takáč sa obul do nemeckého majiteľa

TRENČIANSKA TEPLÁ - Na Slovensku končí ďalšia veľká fabrika. Svoje brány zatvára Považský cukor v Trenčianskej Teplej, ktorý sa zaoberal výrobou cukru a spracovaním cukrovej repy. O prácu má prísť približne polovica zamestnancov.
Väčšinovým vlastníkom cukrovaru je nemecká spoločnosť Nordzucker Group. "Spoločnosť Nordzucker po sezóne 2025/2026 ukončí výrobu cukru v Trenčianskej Teplej na Slovensku a bude pokračovať v prevádzke závodu ako obchodno-logistické centrum. Toto rozhodnutie je reakciou spoločnosti na náročné trhové prostredie a dlhodobý pokles ziskovosti výroby repného cukru v závode Trenčianská Teplá na Slovensku. Zásobovanie trhu v juhovýchodnej Európe bude naďalej zabezpečovať obchodno-logistické centrum," uviedla spoločnosť. Avizovali, že ukončenie výroby cukru nevyhnutne povedie k prepúšťaniu, ktoré ovplyvní približne polovicu zamestnancov v závode.
Argumentujú tým, že ekonomické podmienky pre výrobu cukru v závode Trenčianska Teplá sa čoraz viac zhoršujú. "Klimatické výzvy, zamorenie škodcami a chorobami rastlín, vyššie výrobné náklady a pokles množstva aj kvality dostupnej cukrovej repy viedli k neustálemu poklesu ziskovosti. Rastúce požiadavky na dekarbonizáciu výroby cukru a obmedzené možnosti zlepšenia efektívnosti tento vývoj ešte zhoršili," tvrdia.
„Dnes sa náš priemysel nachádza vo fáze transformácie. Cukrovarnícke spoločnosti už nie sú len výrobcami, ale vyvíjajú sa smerom k strategickým distribučným a logistickým hráčom, ktorí spájajú trhy namiesto výroby. Nie je to koniec príbehu - je to nová kapitola v životnom cykle podnikania, ktorá si cení odborné znalosti, vzťahy so zákazníkmi a zodpovednosť voči komunite,“ povedal predseda predstavenstva a vedúci predaja a marketingu pre juhovýchodnú Európu Michal Abelovič.
Považský cukor a.s. je popredným slovenským výrobcom a distribútorom cukru so sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorý pokračoval v tradícii produkcie a distribúcie cukru siahajúcej od roku 1901 až po súčasnú vlastnícku podobu z roku 1998. Spoločnosť je väčšinovo vlastnená nemeckou skupinou Nordzucker Group a zameriava sa na vysokokvalitné výrobky z cukru pre domácnosti a priemyselných zákazníkov.
Takáč chce počuť vysvetlenie
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD) považuje rozhodnutie nemeckého akcionára zatvoriť Považský cukor v Trenčianskej Teplej za neprijateľné. "Zajtra ráno sa stretnem s predsedom predstavenstva, kde budem žiadať jasné odpovede na dôvody tohto kroku a urobím všetko pre ochranu slovenskej výroby cukru," povedal. Chce nájsť spôsob, ako zvrátiť toto rozhodnutie.
Tvrdí tiež, že o údajnom zámere nemeckého investora ukončiť výrobu na Slovensku počul a ešte minulý týždeň sa na to pýtal predsedu predstavenstva danej spoločnosti. Ten ho mal však ubezpečiť, že ide "iba o reči." Dohodli si dokonca aj stretnutie, kde mu mal nemecký majiteľ situáciu vysvetliť.