Penny prehovorila o maličkosti svojho partnera: Nemá ani 8 centimetrov! TAKTO to vyzerá v ich spálni

LONDÝN - Tridsaťtriročná Penny Talbotová sa podelila o skúsenosti zo svojho sexuálneho života s partnerom. Otvorene hovorí, že spokojnosť v posteli nezávisí od veľkosti mužského penisu, ale od dôvery, komunikácie a vzájomného pochopenia.

Penny Talbotová prezradila, že jej 36-ročný partner Jake má penis dlhý 7,3 centimetra. Napriek tomu to podľa nej nikdy nebol problém, informuje The Sun. „Od začiatku nášho vzťahu mi všetko vysvetlil a zdôraznil, že nezáleží na veľkosti, ale na tom, čo s tým robíte. A presne tak to aj funguje,“ vysvetľuje Penny.

Dvojica žije spolu takmer dva roky a Penny opisuje ich sexuálny život ako zdravý a uspokojivý. „Nejde len o penetráciu či orgazmus, ale aj o predohru a všetko, čo k tomu patrí. Predtým, než sme sa dali dokopy, boli sme priatelia a ja som už počula rôzne reči o jeho mikropenise. Keď sme sa dali dohromady, otvorene sa o tom zmienil – vôbec sa za to nehanbil. Dokonca bol hrdý na to, čo má,“ dodáva.

Malý penis jej vyhovoval

Penny prešla pred osemnástimi mesiacmi hysterektómiou kvôli endometrióze, a tak jej malý penis partnera z pohľadu gynekologickej citlivosti vyhovoval. „Lekári mi povedali, že sex môže byť bolestivý, takže menší penis bol ideálny,“ vysvetľuje. Páru sa podarilo nájsť iné spôsoby, ako si spestriť intímny život. Používajú sexuálne hračky, hrajú rolové hry a investujú do provokatívnej spodnej bielizne. „Pre nás je dôležitá predohra a experimentovanie,“ dodáva Penny.

Aj napriek tomu, že jej mama a sestra vedia o týchto záležitostiach, Penny zdôrazňuje, že je dôležité, aby ženy nepodliehali tlaku spoločnosti a nebáli sa otvorene komunikovať so svojím partnerom. „Niektorí ľudia Jakovi radili, aby si nechal penis zväčšiť, ale to by bola moja nočná mora. On si však je istý tým, čo má, a nepotrebuje žiadne zmeny. A to je presne to, čo je v spálni dôležité – aby sme sa obaja cítili pohodlne a spokojne,“ uzatvára Penny.

