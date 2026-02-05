Boráros po smrti Jákliovej: Definitívna STOPKA od majiteľa Oktagonu... Zmenil som naňho názor!

BRATISLAVA - Koncom januára zasiahla Slovensko správa o tragickom úmrtí influencerky Moniky Jákliovej. Po nehode sa na verejnosť začali vyplavovať šokujúce informácie - o nej, jej snúbencovi, ale aj bývalom partnerovi. A na tie sa rozhodol reagovať aj spolumajiteľ MMA organizácie Oktagon, Pavol Neruda. Na Gábora Borárosa vraj zmenil názor a späť v organizácii ho už nechce!
Krátko po tom, čo Monika Jákliová zomrela, vyplávali na povrch šokujúce informácie. Jednou z nich boli údajné vyhrážky, ktoré mal v minulosti posielať svojej ex MMA zápasník Gábor Boráros. Na základe nich mal dokonca dostať od súdu zákaz približovať sa k nej. „Idem domov, budeš plakať, to ti garantujem... Dostaneš takú facku, že sa po... Napľujem ti do ksichtu, nech sa v tom utopíš... rozkopem ti hlavu,“ zneli podľa súdneho spisu niektoré zo správ.
To mnohých šokovalo... Aj spolumajiteľa MMA organizácie Oktagon, v ktorej Boráros v minulosti hviezdil. Naposledy v nej zápasil v roku 2021. Následne po troch prehrách skúsil šťastie v inej organizácii Fabriq MMA, no po druhom zápase s Kirillom Medvedovským ho začala riešiť polícia pre podozrenie zo spoluúčasti na stávkovom podvode.
Vtedy sa majitelia Oktagonu vyjadrili, že Boráros nebude môcť v organizácii zápasiť dovtedy, kým sa kauza dôkladne neprešetrí. Ondřej Novotný a Pavol Neruda pritom s MMA zápasníkom mali blízky vzťah. Posledné informácie po smrti Jákliovej však dali za spoločnými rokmi bodku a Neruda návrat Borárosa do Oktagonu definitívne zmietol zo stola. Na otázku, či má ešte šancu na návrat, odpovedal jasne.
„V tejto chvíli už asi nie. Už je to preč. Myslím, že sa Gábor príliš vzdialil tomu športu a Oktagonu,“ vyjadril sa pre Šport.sk. A otvorene priznal dôvod. Nepríjemne ho prekvapila informácia o výhražkách Monike. „Tie veci, ktoré tam boli napísané, sú natoľko hrozné, že pokiaľ je to pravda - a podľa všetkého to pravda je, pretože pochádzajú zo súdneho spisu - tak som na Gábora zmenil názor negatívne. Boli sme spolu vždy v kontakte, ale po tejto kauze som mu už nepísal. Je mi to jedno. Pokiaľ je to tak, ako to vyzerá, nemusíme sa vidieť,“ dodal.