Harry a Meghan pustili do sveta roztomilé video: Dcérka zachytila ich najintímnejší moment

LOS ANGELES - Vzťah princa Harryho a Meghan Markle vyvoláva rôzne kontroverzné reakcie už odkedy sú spolu. Pravidelne sa dozvedáme, že rozvod visí vo vzduchu, že to medzi nimi škrípe a potom Meghan vymyslí nový spôsob, ako tieto fámy vyvrátiť. Neváha pritom využiť ani spoločnú dcérku Lilibet.
Len pred pár dňami sa na sociálnych sieťach začal šíriť nový virálny trend, kde ľudia uverejňujú svoje fotky spred 10 rokov a už sa zapojila aj Meghan Markle. Na svojom Instagrame uverejnila roztomilé čiernobiele video, na ktorom tancuje v záhrade spolu s manželom, princom Harrym.
Video je úplne jednoduché. Harry a Meghan tancujú, spravia niekoľko otočiek a nacvičených krokov, padnú si do náručia a pobozkajú sa. Autenticitu videa Meghan podčierkuje komentárom, že za video vďačia 4-ročnej dcérke Lilibet.
Okrem videa, ktoré je plné lásky a nežnosti, sa môžeme pozrieť aj na fotku páru spred 10 rokov na výlete v Botswane, kde sa stretli na jednom z prvých rande a kde sa pravdepodobne začal písať príbeh ich skutočnej lásky. K videu napísala len jednoduchý text: "Keď sa v roku 2026 cítite presne ako v 2016... Museli ste tam byť."
