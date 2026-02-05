Bezvýhradná podpora z USA: Trump sa pred voľbami postavil za Orbána

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v maďarských parlamentných voľbách naplánovaných na 12. apríla, má jeho bezvýhradnú podporu spojenec a úradujúci premiér Viktor Orbán. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“. Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.
„Viktor tvrdo pracuje na ochrane Maďarska, raste hospodárstva, vytváraní pracovných miest, podpore obchodu, zastavení nelegálneho prisťahovalectva a zabezpečení PRÁVA A PORIADKU! Vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi dosiahli za mojej administratívy nové rozmery spolupráce a veľkolepé úspechy, najmä vďaka premiérovi Orbánovi. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s ním, aby obe naše krajiny mohli ďalej napredovať na tejto úžasnej ceste k ÚSPECHU a spolupráci,“ napísal Trump. Hlavným Orbánovým vyzývateľom v aprílových voľbách bude predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, Péter Magyar.