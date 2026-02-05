V Izraeli pred rozhovormi Spojených štátov a Iránu mimoriadne zasadal bezpečnostný kabinet

TEL AVIV - Izraelský bezpečnostný kabinet sa vo štvrtok zišiel na mimoriadnom zasadnutí pred avizovanými rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Iránom, potvrdil vo štvrtok nemenovaný izraelský predstaviteľ. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Izraelský spravodajský web Ynet uviedol, že termín schôdzky, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v nedeľu, zmenili na skorší. Podľa iránskych zdrojov sa rokovania Teheránu a Washingtonu začnú v piatok v ománskej metropole Muskat. Pre DPA to vo štvrtok potvrdil aj nemenovaný predstaviteľ USA.
Irán tvrdí, že plánuje obmedziť rozhovory iba na svoj jadrový program, zatiaľ čo USA chcú do plánu rokovaní zaradiť aj iránsky raketový program, porušovanie ľudských práv a jeho podporu ozbrojených protiizraelských skupín, ako sú palestínsky Hamas, libanonský Hizballáh a jemenskí húsíovia.
Izraelská vláda očakáva, že rozhovory v Ománe zlyhajú, informovali tamojšie médiá. Ynet však informoval o obavách Tel Avivu, že americký prezident Donald Trump by mohol urobiť ústupky, aby dosiahol ohraničenú dohodu o obmedzení iránskeho jadrového programu.