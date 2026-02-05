Pôrodná asistentka im podala dieťa a oni zostali v šoku: TOTO dievčatko NIE JE naše! Čo sa stalo na reprodukčnej klinike?

FLORIDA - Americký pár z Floridy podal žalobu na kliniku reprodukčnej medicíny po tom, čo zistil, že im počas liečby neplodnosti omylom implantovali iné embryo. Genetické testy potvrdili, že dieťa, ktoré sa narodilo v decembri, nemá s nimi žiadnu biologickú väzbu. Prípad otvára vážne otázky o bezpečnosti postupov na klinike a možných dopadoch na ďalšie rodiny.
Rodičia malého dievčatka, Tiffany Scoreová a Steven Mills, spochybnili postup kliniky Fertility Centre of Orlando na Floride. V žalobe, ktorá bola podaná minulý týždeň na okresnom súde Orange County, sú uvedené spoločnosť IVF Life, Inc. a jej hlavný reprodukčný endokrinológ, Dr. Milton McNichol. Pár uvádza, že v apríli 2025 bolo do maternice Tiffany Scoreovej omylom implantované embryo inej pacientky. Podľa ich vyjadrení došlo ku chybe napriek ochranným opatreniam, ktoré mali k vzniku tejto situácie zabrániť.
Ihneď po pôrode cítili, že nie je v poriadku
Podľa súdnych dokumentov si pár v roku 2020 na klinike uložil tri životaschopné embryá vytvorené metódou oplodnenia in vitro a uchované na budúce použitie. Spoločnosť IVF Life propaguje svoje služby ako „pokročilú starostlivosť o plodnosť a najmodernejšie technológie“. O päť rokov neskôr bolo embryo implantované do tela budúcej matky, ktorá porodila minulý rok 11. decembra krásne, zdravé dievčatko. Ako informuje portál The Mirror, rodičia uvádzajú, že si hneď po pôrode uvedomili, že niečo nie je v poriadku.
V žalobe sa uvádza, že obaja majú pôvod v kaukazskej rase, ale dieťa vykazovalo fyzické znaky rasovo nekaukazského dieťaťa. Následne boli vykonané genetické testy. Tie potvrdili, že dieťa nemá žiadny genetický vzťah ani k jednému z rodičov. Právnik páru John Scarola uviedol, že 5. januára napísal klinike list. V ňom požadoval, aby znovu spojila dieťa s jej genetickými rodičmi. Zároveň žiadal vysvetlenie, čo sa stalo s embryami jeho klientov. Okrem okamžitého šoku sa pár obáva aj rozsiahlejšieho omylu. Majú totiž strach, že ich embryo mohlo byť implantované do tela inej pacientky, ktorá môže byť napríklad tehotná alebo už vychováva ich dieťa. V žalobe sa uvádza, že Scoreová a Mills si počas tehotenstva vytvorili s bábätkom mimoriadne silné emocionálne puto, ktoré sa od narodenia ešte prehĺbilo.
Rozsiahle genetické testovanie
Dieťa zostáva v ich starostlivosti. Hoci sú ochotní vychovávať ho, stále majú právnu a morálnu povinnosť konať. Domnievajú sa, že dievčatko by malo byť znovu spojené so svojimi genetickými rodičmi, ak si to budú priať. „Zamilovali si to dieťa,“ povedal Scarola. „Boli by nadšení, keby vedeli, že ho môžu vychovávať. Obávajú sa však, že sa môže kedykoľvek objaviť niekto, kto si na neho bude nárokovať a vezme im ho.“ Žaloba žiada o naliehavý zásah súdu. Požaduje, aby sudca nariadil klinike informovať všetkých potenciálne dotknutých pacientov. Zároveň žiada, aby klinika uhradila rozsiahle genetické testovanie. Pár si želá zverejnenie informácií o tom, či mohli byť zámenou embryí zasiahnuté aj iné rodiny.
Mimoriadne pojednávanie viedla sudkyňa Margaret Schreiberová. Scarola súdu povedal, že ku chybe mohlo dôjsť buď v roku 2020, alebo počas implantácie v roku 2025. Požadoval päť rokov genetického testovania hradeného klinikou. Chybu označil ako hroznú a doplnil, že je našťastie „veľmi zriedkavé“, aby k takýmto incidentom dochádzalo. Zároveň uznal právnu zložitosť prípadu. „Na Floride neexistuje veľa právnych precedensov, ktoré by vám umožnili dospieť k riešeniu, ktoré by poskytlo odpovede, o ktoré sa žalobcovia v tomto prípade usilujú, a zároveň zachovalo ochranu, ktorú chcú mať obžalovaní pre svojich klientov,“ povedala Schreiberová.
Pacienti aj kolegovia si ho chvália
Dr. McNichol získal lekársky titul na Loma Linda University School of Medicine v roku 2004. Podľa portálu Issuewire.com ho pacienti aj kolegovia chvália za jeho prístup k pacientom a klinické odborné znalosti. Získal šesť ocenení Patients’ Choice Awards, štyri uznania Compassionate Doctor a v roku 2014 sa umiestnil v rebríčku desiatich najlepších lekárov na Floride. V oznámení, ktoré bolo neskôr odstránené z jej webovej stránky, spoločnosť IVF Life uviedla, že „aktívne spolupracuje na vyšetrovaní s cieľom podporiť jedného z našich pacientov pri zisťovaní zdroja chyby, ktorá viedla k narodeniu dieťaťa, ktoré s nimi nie je geneticky príbuzné“.