Tragédia v Indii: Vybuchla nelegálna uhoľná baňa, hlásia najmenej 18 obetí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Iain McGregor/NZPA via AP)
TASR

NAÍ DILLÍ - Najmenej 18 ľudí zahynulo vo štvrtok po výbuchu v nelegálnej uhoľnej bani v severovýchodnom indickom štáte Meghálaj, oznámili tamojšie úrady. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Miestna polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že z miesta výbuchu záchranári vyzdvihli 18 tiel bez známok života. Ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, doplnil najvyšší úradník v okrese East Jaintia Hills, kde došlo k výbuchu. Záchranári ďalej prehľadávali miesto, aby zistili, či sa pod troskami nenachádzajú aj ďalší baníci. Operáciu však po západe slnka pozastavili. Úrady uviedli, že v súčasnosti čakajú na príchod pracovníkov štátnych a federálnych úradov pre riadenie katastrof, aby mohli v piatok ráno pokračovať v pátraní.

Nelegálne bane tohto typu sú hlboké vertikálne šachty vykopané väčšinou do svahov, ktoré sa ďalej rozvetvujú do úzkych tunelov, ktoré vedú k uhliu a iným nerastom. Indický environmentálny súd v roku 2014 zakázal ťažbu v nelegálnych baniach v spomínanom indickom štáte po tom, ako sa miestne komunity sťažovali, že ťažba v takýchto šachtách znečisťuje vodné zdroje a ohrozuje životy ľudí.

Šéf okresnej polície pre agentúru AFP uviedol, že výbuch bol pravdepodobne spôsobený dynamitom. Doplnil však, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo. „Po výbuchu vypukol požiar. Nahromadilo sa tam veľa toxického plynu,“ povedal. Rodiny zosnulých dostanú odškodnenie vo výške 200-tisíc rupií (približne 1877 eur), uvádza sa vo vyhlásení indického premiéra Naréndru Módího.

