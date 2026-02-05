Opozícia sa dočkala dramatického finále v parlamente: Vládu sa im však nakoniec odvolať nepodarilo!

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli vo štvrtkovom popoludňajšom hlasovaní opozičný návrh na vyslovenie nedôvery vláde SR. Za návrh hlasovalo zo 139 prítomných 60 poslancov, 79 bolo proti, nikto sa nezdržal. Proti návrhu boli okrem koaličných poslancov aj nezaradení poslanci podporujúci koalíciu Pavel Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský, ale aj Ján Ferenčák.
Opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu ešte v januári minulého roka. Tvrdila, že kabinet sa spreneveril svojmu sľubu plniť si svoje povinnosti v záujme občanov SR. Vládnym predstaviteľom vyčítala následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.
archívne video
O zvyšných návrhoch na odvolanie jednotlivých ministrov zatiaľ parlament nehlasoval. Navrhovatelia totiž v prípade týchto návrhov ešte nedokončili svoje záverečné vystúpenia. Hlasovanie je možné až po dokončení takéhoto vystúpenia. Poslanci by v záverečných rečiach mali vo štvrtok pokračovať.