My tu mrzneme a ona? Slávna speváčka predviedla na pláži dokonalé telo v bikinách!

MIAMI - Zatiaľ čo u nás vládne zima, švédska speváčka Zara Larsson si užíva slnečné počasie v Miami. Tento priaznivy čas využila naplno a v bikinách na pláži predviedla dokonalú postavu.
Zatiaľ čo u nás vládne zlé sychravé počasie, švédska speváčka Zara Larsson si užíva slnečné lúče a príjemné teploty na opačnom konci sveta. Predvianočné obdobie trávi v americkom Miami, kde sa objavila na pláži v štýlových tyrkysových bikinách.
Populárna speváčka, známa hitmi, ktoré bodujú v rebríčkoch po celom svete, ukázala svoju skvelú formu a vypracovanú postavu. Niet pochýb o tom, že Zara sa o seba dôkladne stará – jej sebavedomý vzhľad a prirodzený šarm hovoria za všetko. Dôvod jej pobytu v Miami však nie je len oddych.
Zara sa tu pripravuje na veľké hudobné vystúpenie na Y100.7’s Jingle Ball 2025, ktorý organizuje rádio iHeart. Obľúbené predvianočné podujatie každoročne priláka tisíce fanúšikov a patrí medzi najočakávanejšie hudobné akcie sezóny. Zdá sa, že speváčka spojila príjemné s užitočným.
