Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

My tu mrzneme a ona? Slávna speváčka predviedla na pláži dokonalé telo v bikinách!

Zara Larsson Zobraziť galériu (6)
Zara Larsson (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

MIAMI - Zatiaľ čo u nás vládne zima, švédska speváčka Zara Larsson si užíva slnečné počasie v Miami. Tento priaznivy čas využila naplno a v bikinách na pláži predviedla dokonalú postavu.

Zatiaľ čo u nás vládne zlé sychravé počasie, švédska speváčka Zara Larsson si užíva slnečné lúče a príjemné teploty na opačnom konci sveta. Predvianočné obdobie trávi v americkom Miami, kde sa objavila na pláži v štýlových tyrkysových bikinách.

Populárna speváčka, známa hitmi, ktoré bodujú v rebríčkoch po celom svete, ukázala svoju skvelú formu a vypracovanú postavu. Niet pochýb o tom, že Zara sa o seba dôkladne stará – jej sebavedomý vzhľad a prirodzený šarm hovoria za všetko. Dôvod jej pobytu v Miami však nie je len oddych.

Zara sa tu pripravuje na veľké hudobné vystúpenie na Y100.7’s Jingle Ball 2025, ktorý organizuje rádio iHeart. Obľúbené predvianočné podujatie každoročne priláka tisíce fanúšikov a patrí medzi najočakávanejšie hudobné akcie sezóny. Zdá sa, že speváčka spojila príjemné s užitočným.

My tu mrzneme a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Zara Larsson
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Amal Clooney
Najhoršie Vianoce Georga Clooneyho: Smrť ženy, ktorá pre neho tak veľa znamenala!
Zahraniční prominenti
Anok Yai
TAJNÝ BOJ slávnej supermodelky: Vrodená chyba pľúc... Musela podstúpiť DESIVÚ OPERÁCIU!
Zahraniční prominenti
Lily Allen
Slávna speváčka ako sexi pani Clausová: Od tejto by chcel darčeky každý chlap!
Zahraniční prominenti
Princ Harry a Meghan
Raritné rodinné FOTO princa Harryho a Meghan: Aha, ako ich deti už vyrástli!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Feminity TV
Natacha Pacal o víťazke 5. série šou Pečie celé Slovensko
Natacha Pacal o víťazke 5. série šou Pečie celé Slovensko
Prominenti
Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ, uviedol Pellegrini
Slovensko bude vždy podporovať Srbsko na ceste do EÚ, uviedol Pellegrini
Správy

Domáce správy

Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Ani odpracované roky, ani
Ani odpracované roky, ani výška zaplatených odvodov! POZOR O výške vášho dôchodku môže rozhodnúť úplný detail
Domáce
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk
SUROVÝ ÚTOK na ZÁCHRANÁROV počas zásahu: Útočník bol MIMORIADNE agresívny, záchranár je ranený. Mrazivé DETAILY
SUROVÝ ÚTOK na ZÁCHRANÁROV počas zásahu: Útočník bol MIMORIADNE agresívny, záchranár je ranený. Mrazivé DETAILY
Partizánske

Zahraničné

FOTO Desivá ranná nehoda: FOTO
Desivá ranná nehoda: FOTO Autobus narazil do zvodidiel a prevrátil sa! Zahynulo najmenej 16 ľudí
Zahraničné
Kórea chce hradiť liečbu
Kórea chce hradiť liečbu plešatosti zo zdravotného poistenia: Pre mladých ľudí ide o otázku prežitia
Zahraničné
FOTO Policajné autá hliadkujú v
Šokujúce zistenie: FOTO Muž obvinený zo streľby v Sydney cvičil streľbu s otcom, nahral video
Zahraničné
Nemecká polícia v tomto
Nemecká polícia v tomto roku eviduje vyše 1000 podozrivých letov dronov
Zahraničné

Prominenti

Zara Larsson
My tu mrzneme a ona? Slávna speváčka predviedla na pláži dokonalé telo v bikinách!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Majka
Víťazka markizáckej šou po BRUTÁLNOM ÚTOKU susedky: Stačilo... Situáciu vyriešila RADIKÁLNE!
Domáci prominenti
Pečie celé Slovensko pozná
Pečie celé Slovensko pozná svoju VÍŤAZKU: Do šou sa dostala až na DRUHÝ POKUS!
Domáci prominenti
Věra Špinarová
Česká speváčka skolabovala na koncerte: O pár dní zomrela!
Osobnosti

Zaujímavosti

Vedci neveria vlastným očiam:
Vedci neveria vlastným očiam: Planéta v tvare citróna POPIERA všetky zákony! TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Správa sa inak než
Správa sa inak než zvyčajne? TÝCHTO 5 znakov môže naznačovať NEVERU! Odborníčka varuje pred týmito signálmi
Zaujímavosti
Bolesť kĺbu, ktorá prišla
Bolesť kĺbu, ktorá prišla z ničoho nič? Možno máte túto chorobu
vysetrenie.sk
NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti
NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti si mysleli, že vyšetrujú klasickú krádež auta, až kým… TO VÁŽNE spravil TOTO?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk
Dôležitá trasa v Košickom
Dôležitá trasa v Košickom kraji je obnovená: Východniarov čakajú aj nové trasy kvôli závodu Valaliky
regiony.zoznam.sk
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!

Varenie a recepty

Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Skladovanie potravín
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov

Šport

VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
Juraj Slafkovský
VIDEO Brutálna mastenica medzi striedačkami, Šechný stiahol hráčov z ľadu: Poriadny škandál v SHL
VIDEO Brutálna mastenica medzi striedačkami, Šechný stiahol hráčov z ľadu: Poriadny škandál v SHL
TIPOS Slovenská hokejová liga
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
ZOH 2026 Miláno Cortina
Vyhral MS aj Stanley Cup, bohatú kariéru mu ukončila cukrovka: Česká legenda slávi veľké jubileum
Vyhral MS aj Stanley Cup, bohatú kariéru mu ukončila cukrovka: Česká legenda slávi veľké jubileum
Česko

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Hľadám prácu
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Hľadám prácu
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Motivácia a inšpirácia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Vyhorenie

Technológie

Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Bezpečnosť
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Bezpečnosť
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
História

Bývanie

Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Slovenské celebrity
VIDEO: Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ani odpracované roky, ani
Domáce
Ani odpracované roky, ani výška zaplatených odvodov! POZOR O výške vášho dôchodku môže rozhodnúť úplný detail
MIMORIADNY ONLINE Ruský prístav
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský prístav v plameňoch! Ukrajinské drony zasiahli dve plavidlá, tvrdí Rusko
Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie?
Zahraničné
Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie? TOTO vyjadrenie čoskoro rozhodne o osude každého pasažiera!
Austrálčanka Chloe Mowdayová (31)
Zahraničné
Z plastiky tváre NOČNÁ MORA: Mladá matka upadla do KÓMY, po prebratí prišiel ďalší ŠOK! Tvár jej napadli BAKTÉRIE

Ďalšie zo Zoznamu