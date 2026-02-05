Surová predvolebná kampaň v Maďarsku: Lídrovi opozície sa brutálne vyhrážajú! Hrozia mu sťatím hlavy

BUDAPEŠŤ - Predvolebný boj v Maďarsku sa dostáva do nebezpečných polôh. Opozícia hovorí o vyhrážkach smrťou, útokoch sekerou a systematickom zastrašovaní, vláda zasa o zločincoch a provokáciách. Atmosféra pred aprílovými voľbami hustne.
Maďarsko vstupuje do záverečnej fázy kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na 12. apríla 2026, a politická súťaž nadobúda čoraz tvrdšie kontúry. V centre pozornosti sa ocitol líder opozičnej strany Tisza Péter Magyar, ktorému sa vyhrážali popravou sťatím hlavy. V iných prípadoch mali byť opoziční aktivisti napadnutí sekerou, píšu Novinky.cz.
Magyar na sociálnej sieti Facebook oznámil, že podal trestné oznámenie na Jánosiho Kovácsa, rómskeho aktivistu a podporovateľa vládnej strany Fidesz z obce Bajót na severozápade krajiny. Práve on sa mal vo videu, ktoré sa krátko objavilo na sociálnych sieťach a následne zmizlo, vyhrážať opozičnému lídrovi fyzickou likvidáciou.
„Takto ďaleko to doviedla nenávistná kampaň strany Viktora Orbána,“ odkázal Magyar.
Kovács, ktorý pôsobí ako zástupca etnickej samosprávy v Bajóte, vo videu vyzýval Magyara, aby do obce nevstupoval. Zároveň mu adresoval otvorenú hrozbu popravou. Tvrdil pritom, že miestni Rómovia sú s politikou Fideszu spokojní a vo voľbách ho opäť podporia.
„Rómska karta“ v kampani
Napätie v kampani ešte viac vystupňovali výroky ministra výstavby a dopravy Jánosa Lázára. Ten počas stretnutia s voličmi vyhlásil, že Rómovia by mali upratovať toalety vo vlakoch, pričom použil expresívne a urážlivé formulácie. Doslova povedal, že Maďari o takúto prácu nemajú záujem, a preto treba „využiť vnútorné rezervy“, ktorými podľa neho sú „maďarskí cigáni“.
Slová vyvolali vlnu pobúrenia. Opozičné strany vyzvali Lázára, aby okamžite odišiel z verejného života. Minister sa napokon verejne ospravedlnil.
Na jednom z jeho ďalších predvolebných mítingov v meste Gyöngyös protestovala skupina Rómov. Požadovali Lázárovo odstúpenie, ukázali mu červené karty a narušili priebeh zhromaždenia.
Obvinenia zo zastrašovania a úniky dát
Premiér Viktor Orbán následne tvrdil, že strana Tisza mala protestujúcim zaplatiť, aby ministra aj publikum zastrašovali. Médiá blízke vláde zverejnili osobné údaje niektorých účastníkov protestu a označili ich za osoby s kriminálnou minulosťou.
Magyar upozornil, že takéto informácie nemohli byť získané zákonným spôsobom. Podľa jeho slov nezávislí právni experti upozorňujú, že zhromažďovanie a zverejňovanie osobných údajov týmto spôsobom je v rozpore so zákonom.
Podľa servera 24.hu hovorca ministra Lázára Ákos Krakkó priznal, že polícia protestujúcich preverovala a minister vnútra o výsledkoch informoval premiéra.
Orbán na sobotnom tzv. „protivojnovom“ zhromaždení v meste Hatvan vyhlásil, že osoby spájané s protestmi majú mať v spisoch záznamy o vraždách, lúpežiach, vydieraní či sexuálnom násilí. „Toto sú ľudia, ktorých poslala strana Tisza,“ tvrdil predseda vlády.
Opozičný líder tieto slová odmietol. Zdôraznil, že jeho strana žiadnych aktivistov na podujatia vládnej strany neposiela a že ide o ďalší pokus o diskreditáciu opozície pred rozhodujúcimi voľbami.