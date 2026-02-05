Štvrtok5. február 2026, meniny má Agáta, zajtra Dorota

Hviezda KORUNY prežila horor horší ako v lacnom trileri: Jej telo 5 rokov vyciciavali parazity!

Claire Foy Zobraziť galériu (8)
Claire Foy (Zdroj: SITA/AP/Jordan Strauss)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LONDÝN - Britská herečka, bývalá hviezda seriálu Koruna, pôsobí navonok jemne, pokojne až aristokraticky. Vnútri však roky prežívala horor, aký by ste čakali skôr v lacnom trileri než v živote hereckej hviezdy. Claire Foy odhalila, že jej telo dlhé roky okupovali parazity, ktoré jej postupne brali energiu, zdravie aj radosť zo života.

Herečka Claire Foy, ktorú celý svet pozná ako chladnú a dôstojnú kráľovnú zo seriálu The Crown, si prešla nočnou morou, o ktorej dlho mlčala. Za úsmevom na červených kobercoch sa skrýval boj s parazitárnou infekciou, ktorá jej podľa vlastných slov dlhodobo ničila organizmus a zmenila jej život od základov. To čo prežívala, boli parazity v bruchu, nepochopiteľná únava, bolesti a kolapsy.

Claire mala byť na vrchole kariéry. Namiesto toho bojovala s vyčerpaním, nevysvetliteľnými bolesťami a zdravotnými problémami, ktoré lekári dlho nevedeli presne pomenovať. Až neskôr vyšlo najavo, že ide o závažnú parazitárnu infekciu, ktorú si mala priniesť z Maroka. „Myslela som si, že som len slabá. Ale v skutočnosti moje telo bojovalo s niečím, čo tam nemalo byť,“ povedala v populárnom podcaste Table Manners. „Neustále som chudla a nevedela som, čo sa deje,“ vysvetlila. „Pritom som jedla všetko, bola som stále taká hladná,“ dodala.

Kým diváci obdivovali jej chladnú kráľovskú masku, Claire vraj sotva vládala fungovať. Bola neustále unavená, mala tráviace problémy, pocity, že niečo nie je v poriadku. „Myslela som si, že som slabá. Že to nezvládam.“ Nezvládalo to jej telo! Bojovalo totiž s votrelcom bez toho, aby o tom čo i len tušila.

Keď lekári konečne našli príčinu jej problémov a identifokovali parazity, ktoré spôsobovali ťažkosti, prišla ďalšia rana. Musela sa vzdať kofeínu. A to bolo pre osobu, ktorá vypila asi 50 šálok čaju a niekoľko káv denne, poriadna rana. Keď sa chcela vyhnúť antibiotikám a zbaviť sa parazitov, nič iné jej však neostávalo. A nakoniec sa k nemu už nevrátila.

A prečo o tom hovorí až teraz? Jednoducho sa bála, že ju označia za slabú. Za problémovú. Za "herečku, ktorá nezvláda". A tak mlčala. Usmievala sa. Hrala kráľovnú. A doma bojovala.

Dnes je Claire Foy opatrnejšia, tichšia a oveľa otvorenejšia o tom, čo jej telo prežilo. Bez romantizovania. Bez filtrov. „Keď si chorý dlhodobo, začneš pochybovať o vlastnej realite.“ Priznala to, čo prežívajú mnohí, ktorých trápi zdravie, ale svoju bolesť ticho skrývajú vo svojom vnútri. A to chcelo odvahu.

Viac o téme: ParazityKofeinClaire FoyThe CrownKoruna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Kelly Osbourne
Z prepadnutej tváre a vychudnutej postavy Kelly Osbourne mrazí: Nemám sa dobre, nebudem klamať!
Zahraniční prominenti
Serena Williams
Serena Williams len v nohavičkách a tielku: Štíhla ako laň obhajuje lieky na chudnutie! A keby len to
Zahraniční prominenti
Claire Foy
Hviezdna herečka už nemusí mať strach: Narušeného STALKERA deportovali do USA… Bála sa, že ju ZABIJE!
Zahraniční prominenti
Claire Foy
ROZVOD šoubiznisového manželstva: Po štyroch rokoch je koniec
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Šport
Hlavný tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík pred jarnou časťou Niké ligy
Hlavný tréner FK Železiarne Podbrezová Štefan Markulík pred jarnou časťou Niké ligy
Šport

Domáce správy

Poslanci ukončili rokovací deň:
Poslanci ukončili rokovací deň: Do lavíc sa vrátia opäť v piatok, pokračovať budú v návrhoch na odvolanie ministrov
Domáce
Hodvábna nádej pre ženy
Hodvábna nádej pre ženy na celom Slovensku: Onkologickým pacientkam poputuje vďaka novým partnerom 650 šatiek
Domáce
AKTUALIZOVANÉ predseda vlády SR Robert
Opozícia sa dočkala dramatického finále v parlamente: Vládu sa im však nakoniec odvolať nepodarilo!
Domáce
Colníci na hranici Vyšné Nemecké odhalili nelegálne strelivo v batožine dvoch vodičov
Colníci na hranici Vyšné Nemecké odhalili nelegálne strelivo v batožine dvoch vodičov
Prešov

Zahraničné

Tragédia v Indii: Vybuchla
Tragédia v Indii: Vybuchla nelegálna uhoľná baňa, hlásia najmenej 18 obetí
Zahraničné
Maďarský ekonomický model pod
Maďarský ekonomický model pod paľbou kritiky opozície: Masové zamestnávanie cudzincov v Maďarsku je slepou uličkou
Zahraničné
Fotografie z fyzikálnej konferencie
Ďalšie odhalenie z Epsteinových spisov: Ide o známeho fyzika Hawkinga! Mal mať intímny pomer s dievčaťom
Zahraničné
Péter Magyar
Surová predvolebná kampaň v Maďarsku: Lídrovi opozície sa brutálne vyhrážajú! Hrozia mu sťatím hlavy
Zahraničné

Prominenti

Claire Foy
Hviezda KORUNY prežila horor horší ako v lacnom trileri: Jej telo 5 rokov vyciciavali parazity!
Zahraniční prominenti
Boráros po smrti Jákliovej:
Boráros po smrti Jákliovej: Definitívna STOPKA od majiteľa Oktagonu... Zmenil som naňho názor!
Domáci prominenti
50 rokov s jedným
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Domáci prominenti
Lily Allen
Lily Allen BEZ ŠIAT, bez filtrov a bez manžela: Škandalózna spoveď! Takúto sme ju ešte nevideli
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chronická žilová nedostatočnosť: Na
Chronická žilová nedostatočnosť: Na tieto nenápadné prejavy si dajte pozor
vysetrenie.sk
Pôrodná asistentka im podala
Pôrodná asistentka im podala dieťa a oni zostali v šoku: TOTO dievčatko NIE JE naše! Čo sa stalo na reprodukčnej klinike?
Zaujímavosti
Z vyšetrenia odchádzala so
Chcela si dať len vyšetriť zrak, teraz vyzerá ako MIMOZEMŠŤAN: Neuveríte, aká BANÁLNA CHYBA jej zmenila farbu očí!
Zaujímavosti
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával
Neuveriteľné hrdinstvo: Chlapec plával štyri hodiny cez rozbúrené more, aby zachránil svoju rodinu
dromedar.sk

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!
Úvod roka ako zo zlého sna: Rast cien je u nás najrýchlejší v celej eurozóne, teplo zdraželo takmer o tretinu!

Šport

ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
ZOH 2026 Hokejový turnaj odštartoval! Zápas Švédska s Nemeckom rozhodla druhá tretina
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
ZOH 2026 Hrozný úvod hokejového turnaja! Zdecimovaný fínsky tím, zápas museli odložiť
Hokej na ZOH 2026
Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Reprezentácia

Auto-moto

Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy

Technológie

Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Armádne technológie
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Autá
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Veda a výskum
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
Armádne technológie

Bývanie

Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie

Pre kutilov

Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Zábava
Rok 2026 mení všetko: 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali vo vzťahoch počúvať svoju intuíciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fotografie z fyzikálnej konferencie
Zahraničné
Ďalšie odhalenie z Epsteinových spisov: Ide o známeho fyzika Hawkinga! Mal mať intímny pomer s dievčaťom
Péter Magyar
Zahraničné
Surová predvolebná kampaň v Maďarsku: Lídrovi opozície sa brutálne vyhrážajú! Hrozia mu sťatím hlavy
predseda vlády SR Robert
Domáce
Opozícia sa dočkala dramatického finále v parlamente: Vládu sa im však nakoniec odvolať nepodarilo!
Úspešný test rakety ERAM
Zahraničné
Zlá správa pre Rusko: USA vyrobili pre Ukrajinu ŠPECIÁLNE rakety! Ich cena vás prekvapí

Ďalšie zo Zoznamu