Hviezda KORUNY prežila horor horší ako v lacnom trileri: Jej telo 5 rokov vyciciavali parazity!

LONDÝN - Britská herečka, bývalá hviezda seriálu Koruna, pôsobí navonok jemne, pokojne až aristokraticky. Vnútri však roky prežívala horor, aký by ste čakali skôr v lacnom trileri než v živote hereckej hviezdy. Claire Foy odhalila, že jej telo dlhé roky okupovali parazity, ktoré jej postupne brali energiu, zdravie aj radosť zo života.
Herečka Claire Foy, ktorú celý svet pozná ako chladnú a dôstojnú kráľovnú zo seriálu The Crown, si prešla nočnou morou, o ktorej dlho mlčala. Za úsmevom na červených kobercoch sa skrýval boj s parazitárnou infekciou, ktorá jej podľa vlastných slov dlhodobo ničila organizmus a zmenila jej život od základov. To čo prežívala, boli parazity v bruchu, nepochopiteľná únava, bolesti a kolapsy.
Claire mala byť na vrchole kariéry. Namiesto toho bojovala s vyčerpaním, nevysvetliteľnými bolesťami a zdravotnými problémami, ktoré lekári dlho nevedeli presne pomenovať. Až neskôr vyšlo najavo, že ide o závažnú parazitárnu infekciu, ktorú si mala priniesť z Maroka. „Myslela som si, že som len slabá. Ale v skutočnosti moje telo bojovalo s niečím, čo tam nemalo byť,“ povedala v populárnom podcaste Table Manners. „Neustále som chudla a nevedela som, čo sa deje,“ vysvetlila. „Pritom som jedla všetko, bola som stále taká hladná,“ dodala.
Kým diváci obdivovali jej chladnú kráľovskú masku, Claire vraj sotva vládala fungovať. Bola neustále unavená, mala tráviace problémy, pocity, že niečo nie je v poriadku. „Myslela som si, že som slabá. Že to nezvládam.“ Nezvládalo to jej telo! Bojovalo totiž s votrelcom bez toho, aby o tom čo i len tušila.
Keď lekári konečne našli príčinu jej problémov a identifokovali parazity, ktoré spôsobovali ťažkosti, prišla ďalšia rana. Musela sa vzdať kofeínu. A to bolo pre osobu, ktorá vypila asi 50 šálok čaju a niekoľko káv denne, poriadna rana. Keď sa chcela vyhnúť antibiotikám a zbaviť sa parazitov, nič iné jej však neostávalo. A nakoniec sa k nemu už nevrátila.
A prečo o tom hovorí až teraz? Jednoducho sa bála, že ju označia za slabú. Za problémovú. Za "herečku, ktorá nezvláda". A tak mlčala. Usmievala sa. Hrala kráľovnú. A doma bojovala.
Dnes je Claire Foy opatrnejšia, tichšia a oveľa otvorenejšia o tom, čo jej telo prežilo. Bez romantizovania. Bez filtrov. „Keď si chorý dlhodobo, začneš pochybovať o vlastnej realite.“ Priznala to, čo prežívajú mnohí, ktorých trápi zdravie, ale svoju bolesť ticho skrývajú vo svojom vnútri. A to chcelo odvahu.
