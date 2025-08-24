Nedeľa24. august 2025, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

TOPKY tohto týždňa: Nestarnúca Shakira, Slávna herečka je ADOPTÍVNOU mamou a... DESIVÉ nehody hviezd!

Taxikár zbadal na chodníku opustené dieťa.
Taxikár zbadal na chodníku opustené dieťa. (Zdroj: Profimedia/SITA/Warner Bros. UK)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu priniesol tento týždeň množstvo radostných, ale aj smutných a šokujúcich správ. Millie Bobby Brown sa s manželom stali rodičmi adoptovanej dcérky, Shakira opäť ohúrila fanúšikov svojou postavou, no nechýbali ani tragické a dramatické momenty.

Millie Bobby Brown, hviezda seriálu Stranger Things, oznámila, že spolu s manželom Jakeom Bongiovim si adoptovali dcérku. Radostnú správu zverejnila na Instagrame, kde napísala, že toto leto privítali svoje dieťatko a chcú si túto novú etapu rodičovstva užívať v súkromí. Hoci zatiaľ nezverejnili žiadne fotografie, už v júli fanúšikovia videli Jakea s kočíkom. Millie sa už skôr netajila tým, že materstvo je pre ňu dôležité – túžbu stať sa mamou cíti od detstva, inšpirovali ju pritom jej mama aj stará mama. Zároveň zdôraznila, že sa nechce vzdať hereckých a producentských ambícií.

KRÁSNA novinka mladučkej herečky (21): S manželom si ADOPTOVALI dieťa! Prečítajte si tiež

KRÁSNA novinka mladučkej herečky (21): S manželom si ADOPTOVALI dieťa!

Shakira opäť potvrdila, že vek je pre ňu len číslo. Na pláži v mexickom Los Cabos ohúrila fanúšikov vyšportovanou postavou a prirodzeným šarmom. V trblietavých plavkách pôsobila sebavedomo a dokázala, že aj pred päťdesiatkou má formu, ktorú jej môžu závidieť aj mladšie kolegyne. Speváčka si len užívala more a slnko, no paparazzom sa ju podarilo zachytiť na záberoch, ktoré obleteli svet. Niet divu, že Shakira zostáva už roky ikonou.

Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi! Prečítajte si tiež

Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!

Hudobný svet zasiahla tragická správa – vo veku 51 rokov zomrel Brent Hinds, gitarista a spoluzakladateľ metalovej kapely Mastodon. Podľa polície zahynul pri nehode na motorke Harley Davidson, keď sa na križovatke zrazil s SUV značky BMW. Lekár ho vyhlásil za mŕtveho priamo na mieste. Kapela smutnú správu oznámila na svojom oficiálnom profile. 

Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke! Prečítajte si tiež

Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke!

Herec Dylan Walsh, známy zo seriálu Plastická chirurgia s. r. o., zažil cez víkend dramatické chvíle. Ich Ford Explorer narazil do dvoch elektrických stĺpov, pričom dvaja pasažieri museli byť prevezení do nemocnice. Podľa miestnych médií prišlo v dôsledku nehody o elektrinu 8 domácností a vozidlo malo úplne zdemolovanú prednú časť. Walshov hovorca však ubezpečil, že celá rodina je v poriadku a už je doma. Herec poďakoval záchranárom, nemocnici aj hotelu, ktorý im poskytol okamžitú pomoc.

DESIVÁ NEHODA hereckej hviezdy (61): S autom narazil do DVOCH elektrických stĺpov! Prečítajte si tiež

DESIVÁ NEHODA hereckej hviezdy (61): S autom narazil do DVOCH elektrických stĺpov!

Viac o téme: Topky tohto týždňa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

PODIVNÝ doplnok hviezdy Let's
PODIVNÝ doplnok hviezdy Let's Dance: FOTO Nebodaj ideš ZVÁRAŤ?!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Katy Perry
Katy Perry po ROZCHODE viditeľne schudla: Aha, ukázala postavičku v PLAVKÁCH!
Zahraniční prominenti
Lil Nas X
Slávneho rapera ZATKLI: Polonahý behal po ulici... Policajta UDREL do tváre!
Zahraniční prominenti
Shakira (48) v plavkách:
Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TAJOMSTVO manželstva Ondreja Kandráča: Roky po Erike túžil... Takto ju napokon zbalil!
TAJOMSTVO manželstva Ondreja Kandráča: Roky po Erike túžil... Takto ju napokon zbalil!
Prominenti
Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...
Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...
Prominenti
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Prominenti

Domáce správy

Mikulec a Zurian si
Mikulec a Zurian si na internete nič nedarovali: Slová o potkanoch aj obvinenia z úplatkov! Reagoval aj minister vnútra
Domáce
Slováci, pozor! Vyťahujte kabáty:
Slováci, pozor! Vyťahujte kabáty: V najbližších dňoch nás čaká poriadne ochladenie!
Domáce
Obrovské podvody na Slovákov:
Obrovské podvody na Slovákov: Telefonáty z rakúskych a českých čísel, aj falošní kontrolóri! Nedajte sa nachytať
Domáce
V Bratislave sa koná prvý bábkový festival Za 7 horami: Deti čaká deň plný rozprávok a hier
V Bratislave sa koná prvý bábkový festival Za 7 horami: Deti čaká deň plný rozprávok a hier
Bratislava

Zahraničné

FOTO Na chorvátsky ostrov Ošljak
ALARMUJÚCA situácia v Chorvátsku: Domáci bojujú proti turistom! Vkročili do môjho domu a spýtali sa, kde je toaleta
Zahraničné
Nová ministerka školstva v
Nová ministerka školstva v Salvádore zavádza prísne pravidlá pre vzhľad študentov
Zahraničné
Kalifornský polostrov zasiahol hurikán
Extrémne počasie v Mexiku: Silné búrky spôsobujú záplavy, hlásených je niekoľko obetí
Zahraničné
Pentagón údajne plánuje nasadiť
Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom
Zahraničné

Prominenti

TOPKY tohto týždňa: Nestarnúca
TOPKY tohto týždňa: Nestarnúca Shakira, Slávna herečka je ADOPTÍVNOU mamou a... DESIVÉ nehody hviezd!
Zahraniční prominenti
Trápenie herca Vlacha z
Trápenie herca Vlacha z Vesničko má středisková: UVÄZNENÝ vo vlastnom dome!
Domáci prominenti
Čaba neblázni... a sprav
Čaba neblázni... a sprav si KVÍZ o skupine Elán: Zvládneš ho na 100%?
Domáci prominenti
Jan Rosák
Jan Rosák o prvom rande s manželkou: Katastrofa! Plakal som od zlosti
Osobnosti

Zaujímavosti

Lekári radia: Túto časť
Lekári radia: Túto časť tela by ste si nikdy nemali čistiť, viac to škodí než pomáha
Zaujímavosti
Pikantné FOTO na Google
Pikantné FOTO na Google mapách: No mohla toto spraviť žena a úplne bez hanby?
Zaujímavosti
Plyny v tráviacom trakte:
Plyny v tráviacom trakte: Prečo prdíme, čo to znamená pre naše zdravie a kedy spozornieť?
vysetrenie.sk
Máte v peňaženke túto
Máte v peňaženke túto jednoeurovú mincu? Jej hodnota je závratných 650 eur! Vzácnou ju robí malý detail
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)
Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)

Šport

VIDEO Lepšiu posilu nemohli mať: Nastúpil s kapitánskou páskou a skóroval, Škriniar zavelil k víťazstvu
VIDEO Lepšiu posilu nemohli mať: Nastúpil s kapitánskou páskou a skóroval, Škriniar zavelil k víťazstvu
Slováci v zahraničí
VIDEO Hancko sa postaral o vedúci gól, ale nestačilo to: Atlético zakoplo s nováčikom, Barca v infarktovom zápase
VIDEO Hancko sa postaral o vedúci gól, ale nestačilo to: Atlético zakoplo s nováčikom, Barca v infarktovom zápase
La Liga
Famózny Dúbravka čistým kontom vygumoval nováčika, Manchester City šokoval domácich fanúšikov
Famózny Dúbravka čistým kontom vygumoval nováčika, Manchester City šokoval domácich fanúšikov
Premier League
VIDEO Kráľ strelcov si pýta návrat do reprezentácie Česka: Takýto štart som si ani nepredstavoval!
VIDEO Kráľ strelcov si pýta návrat do reprezentácie Česka: Takýto štart som si ani nepredstavoval!
Chance liga

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je neúspech v práci najlepším učiteľom a motiváciou, ktorú potrebujete
Prečo je neúspech v práci najlepším učiteľom a motiváciou, ktorú potrebujete
Motivácia a inšpirácia
5 zamestnaní budúcnosti, o ktoré bude najväčší záujem v najbližších 10 rokoch
5 zamestnaní budúcnosti, o ktoré bude najväčší záujem v najbližších 10 rokoch
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy

Technológie

Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Umelá inteligencia
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Umelá inteligencia
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Správy
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Android

Bývanie

Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Aký je váš dátum narodenia? Ľudia narodení v týchto 6 dňoch v mesiaci sú predurčení k finančnému úspechu
Zábava
Aký je váš dátum narodenia? Ľudia narodení v týchto 6 dňoch v mesiaci sú predurčení k finančnému úspechu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na chorvátsky ostrov Ošljak
Zahraničné
ALARMUJÚCA situácia v Chorvátsku: Domáci bojujú proti turistom! Vkročili do môjho domu a spýtali sa, kde je toaleta
Mikulec a Zurian si
Domáce
Mikulec a Zurian si na internete nič nedarovali: Slová o potkanoch aj obvinenia z úplatkov! Reagoval aj minister vnútra
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Drží Amerika Ukrajinu na uzde? Pentagón má údajne blokovať raketové údery na Rusko
Na all inclusive dovolenke
Zahraničné
Koniec prepychovým švédskym stolom v Turecku? Úrady chcú zmeniť All Inclusive službu! TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu