TOPKY tohto týždňa: Nestarnúca Shakira, Slávna herečka je ADOPTÍVNOU mamou a... DESIVÉ nehody hviezd!

LOS ANGELES - Svet šoubiznisu priniesol tento týždeň množstvo radostných, ale aj smutných a šokujúcich správ. Millie Bobby Brown sa s manželom stali rodičmi adoptovanej dcérky, Shakira opäť ohúrila fanúšikov svojou postavou, no nechýbali ani tragické a dramatické momenty.
Millie Bobby Brown, hviezda seriálu Stranger Things, oznámila, že spolu s manželom Jakeom Bongiovim si adoptovali dcérku. Radostnú správu zverejnila na Instagrame, kde napísala, že toto leto privítali svoje dieťatko a chcú si túto novú etapu rodičovstva užívať v súkromí. Hoci zatiaľ nezverejnili žiadne fotografie, už v júli fanúšikovia videli Jakea s kočíkom. Millie sa už skôr netajila tým, že materstvo je pre ňu dôležité – túžbu stať sa mamou cíti od detstva, inšpirovali ju pritom jej mama aj stará mama. Zároveň zdôraznila, že sa nechce vzdať hereckých a producentských ambícií.
Shakira opäť potvrdila, že vek je pre ňu len číslo. Na pláži v mexickom Los Cabos ohúrila fanúšikov vyšportovanou postavou a prirodzeným šarmom. V trblietavých plavkách pôsobila sebavedomo a dokázala, že aj pred päťdesiatkou má formu, ktorú jej môžu závidieť aj mladšie kolegyne. Speváčka si len užívala more a slnko, no paparazzom sa ju podarilo zachytiť na záberoch, ktoré obleteli svet. Niet divu, že Shakira zostáva už roky ikonou.
Hudobný svet zasiahla tragická správa – vo veku 51 rokov zomrel Brent Hinds, gitarista a spoluzakladateľ metalovej kapely Mastodon. Podľa polície zahynul pri nehode na motorke Harley Davidson, keď sa na križovatke zrazil s SUV značky BMW. Lekár ho vyhlásil za mŕtveho priamo na mieste. Kapela smutnú správu oznámila na svojom oficiálnom profile.
Herec Dylan Walsh, známy zo seriálu Plastická chirurgia s. r. o., zažil cez víkend dramatické chvíle. Ich Ford Explorer narazil do dvoch elektrických stĺpov, pričom dvaja pasažieri museli byť prevezení do nemocnice. Podľa miestnych médií prišlo v dôsledku nehody o elektrinu 8 domácností a vozidlo malo úplne zdemolovanú prednú časť. Walshov hovorca však ubezpečil, že celá rodina je v poriadku a už je doma. Herec poďakoval záchranárom, nemocnici aj hotelu, ktorý im poskytol okamžitú pomoc.