KRÁSNA novinka mladučkej herečky (21): S manželom si ADOPTOVALI dieťa!

LOS ANGELES - Hviezda seriálu Stranger Things, Millie Bobby Brown, oznámila veľkú životnú novinu – s manželom Jakeom Bongiovim si adoptovali dcérku.
Herečka Millie Bobby Brown, známa predovšetkým zo seriálu Stranger Things, oznámila na Instagrame radostnú správu – spolu s manželom Jakeom Bongiovim sa stali rodičmi adoptovaného dievčatka. „Toto leto sme privítali našu milovanú dcérku prostredníctvom adopcie. Sme nesmierne nadšení, že sa môžeme vydať na túto krásnu ďalšiu etapu rodičovstva v pokoji a súkromí. A zrazu sme traja. S láskou, Millie a Jake Bongiovi,“ napísala herečka v príspevku.
Hoci dvojica zatiaľ nezverejnila žiadne zábery dieťaťa, už v júli fanúšikovia spozorovali Jakea, ako tlačí kočík. Millie už pred niekoľkými mesiacmi otvorene hovorila o tom, že založenie rodiny je pre ňu mimoriadne dôležité. V podcaste Smartless priznala, že túžbu byť matkou cíti od detstva. „Moja mama mala prvé dieťa v 21 rokoch a otec mal 19. A viete, to je niečo, čo som chcela ešte predtým, než som stretla Jakea,“ vysvetlila.
Herečka dodala, že veľkú úlohu v jej živote zohrala aj stará mama: „Už ako dieťa som chcela byť mamou – takou, akou bola moja mama pre mňa. A aj moja stará mama, ktorá bola obrovskou súčasťou môjho života.“ Zároveň však zdôraznila, že sa nechce vzdať profesijných ambícií: „Chcem sa sústrediť na to, aby som sa etablovala ako herečka a producentka, ale zároveň považujem za veľmi dôležité založiť rodinu – osobne pre mňa.“
Pár sa zosobášil v máji 2024 v Toskánsku a už pred svadbou sa zhodli, že rodina je ich prioritou. Millie Bobby Brown a Jake Bongiovi, syn legendárneho hudobníka Jona Bon Joviho, spolu chodia od roku 2021.