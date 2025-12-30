Trnavská polícia je na nohách: Krvavá bitka v meste pred Silvestrom, dvaja Gruzínci skončili v nemocnici!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
TRNAVA - Aj pár hodín pred Silvestrom musia policajti pracovať na plné obrátky. Kriminálne vody rozbúril čerstvý prípad z Trnavy, kde s vážnymi zraneniami skončili na ošetrení v nemocnici dvaja príslušníci z Gruzínska.
O prípade vo večerných hodinách informovala televízia Markíza. Všetko sa odohralo v utorok 30. decembra podvečer. Do trnavskej nemocnice priviezli dvoch štátnych príslušníkov Gruzínska. Polícia už v týchto chvíľach zadržala podozrivého útočníka.
Podľa zdrojov Markízy sa mali na telách oboch mužov nachádzať bodné poranenia. Tie mali inkasovať počas incidentu s ďalším mužom z Gruzínska priamo v Trnave. Zadržané osoby ostali v nemocnici a polícia útočníka už v týchto minútach rieši.
Správu budeme aktualizovať.