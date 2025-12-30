Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Humanitárna kríza v Gaze sa prehlbuje: Ministri žiadajú okamžitú reakciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mohamed Arafat, File)
TASR

LONDÝN - Humanitárna situácia v Pásme Gazy sa znova zhoršila a vyvoláva vážne obavy, uviedli v utorok v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Británie, Francúzska, Kanady a ďalších krajín. Izrael vyzvali, aby podnikol naliehavé kroky, informuje agentúra Reuters.

Vyhlásenie zverejnené britským ministerstvo zahraničných vecí zdôrazňuje, že Izrael by mal povoliť mimovládnym organizáciám pracovať na svojom území za predvídateľných podmienok, ako aj zaistiť, že OSN bude môcť pokračovať v práci v Pásme Gazy. „Vyjadrujeme vážne obavy z opätovného zhoršenia humanitárnej situácie v Gaze, ktorá je naďalej katastrofálna,“ píše sa vo vyhlásení ministrov Dánska, Fínska, Francúzska, Islandu, Japonska, Kanady, Nórska, Švajčiarska, Švédska a Spojeného kráľovstva.

Izrael by mal zrušiť podľa ich slov „neprimerané obmedzenia“ dovozu určitého tovaru, ako sú zdravotnícke a ubytovacie potreby, a otvoriť tiež hraničné priechody na zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Izrael a palestínske hnutie Hamas sa v októbri dohodli na prímerí v Pásme Gazy po dvoch rokoch intenzívneho izraelského bombardovania a vojenských operácií. Nasledovali po bezprecedentnom útoku palestínskych militantov na Izrael z októbra 2023.

Izrael tvrdenia popiera

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo spoločné vyhlásenie za „nesprávne, no neprekvapivé“. Podľa neho ide o „súčasť opakujúceho sa vzorca kritiky a jednostranných požiadaviek voči Izraelu, pričom sa zámerne ignoruje zásadná požiadavka odzbrojenia Hamasu“. „Toto vyhlásenie otvorene ignoruje významné zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy od vstupu prímeria do platnosti,“ doplnil rezort na sieti X.

Z oznámenia celosvetového systému sledovania potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaného OSN z 19. decembra vyplynulo, že v Pásme Gazy sa skončil hladomor po zlepšení humanitárnych a komerčných dodávok potravín. Humanitárne organizácie zdôrazňujú, že na toto palestínske územie sa musí dostať oveľa viac pomoci a že Izrael blokuje vstup niektorých potrieb. Izrael uvádza, že do Gazy prichádza viac než dosť potravín a že problémy spôsobuje distribúcia v rámci pásma.

