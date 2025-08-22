Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke!

LOS ANGELES - Hudobný svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 51 rokov tragicky zomrel gitarista a spoluzakladateľ kapely Mastodon, Brent Hinds. Ako informovala kapela, mal nehodu na motorke!
O úmrtí kolegovia informovali prostredníctvom oficiálneho profilu kapely Mastodon. „Sme zdrvení nepredstaviteľným smútkom a žiaľom... Včera večer Brent Hinds zomrel pri tragickej nehode. Sme šokovaní, zničení a stále sa snažíme prijať stratu tejto tvorivej sily, s ktorou sme zdieľali toľko víťazstiev, míľnikov a hudby, ktorá zasiahla mnohých ľudí,“ zneli slová pri čiernobielej fotke.
„Naše myšlienky patria Brentovej rodine, priateľom a fanúšikom. Prosíme vás o rešpektovanie súkromia počas tohto ťažkého obdobia,“ požiadali verejnosť zdrvení kolegovia. „Odpočívaj v pokoji, Brent.“ Podľa informácií Atlanta News First sa nehoda stala v utorok 20. augusta o 23:35. Hinds šiel na motocykli Harley Davidson, keď sa zrazil s SUV značky BMW. To mu nedalo prednosť pri odbočovaní na križovatke. Polícia uviedla, že ho privolaný lekár na mieste vyhlásil na mŕtveho.
Hudobník, celý meom William Brent Hinds, sa narodil v roku 1974, istý čas študoval klasickú gitaru na Alabama School of Fine Arts, no štúdium predčasne ukončil. Hudobník pôsobil v kapele Four Hour Fogger, než v roku 2000 založil spolu s Troyom Sandersom, Billom Kelliherom a Brannom Dailorom v Atlante Mastodon. Kapela v roku 2018 získala Grammy za najlepší metalový výkon za skladnu Sultan´s Curse a počas kariéry mali 6 ďalších nominácií.
