Konflikt zákazníka s pracovníkom SBS v Piešťanoch skončil zranením: Polícia prípad vyšetruje

(Zdroj: Getty Images, polícia SR - Bratislavský kraj)
PIEŠŤANY - Polícia vyšetruje incident, ktorý sa stal v utorok v jednej z obchodných prevádzok v Piešťanoch medzi zákazníkom a pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Počas konfliktu utrpel pracovník SBS zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Ako uviedla, podozrivú osobu sa policajtom podarilo krátko po skutku zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.