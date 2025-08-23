PODIVNÝ doplnok hviezdy Let's Dance: FOTO Nebodaj ideš ZVÁRAŤ?!

LOS ANGELES - Hviezda tanečnej šou sa postarala o poriadny rozruch. Do tanečného štúdia prišla s netradičným doplnkom na tvári. Nebodaj ideš zvárať?!
Britsko-americká tanečnica Emma Slater, známa z americkej verzie šou Let's Dance, opäť raz prekvapila svojím outfitom. Paparazzi ju zachytili pri príchode do tanečného štúdia v Los Angeles, no tentoraz nešlo ani tak o jej oblečenie, ako o zvláštny doplnok na tvári. Slater mala totiž nasadený obrovský lesklý štít, ktorý jej zakrýval celú tvár.
Na prvý pohľad to vyzeralo ako súčasť brnenia alebo dokonca maska určená na zváranie. V kombinácii s čiernou čiapkou a voľným tmavým tričkom pôsobila skôr zvárač než ako tanečnica chystajúca sa na tréning. Aj keď ide pravdepodobne len o netradičný ochranný štít proti slnku, jedno je však isté – Emma vie ako upútať na seba pozornosť.
