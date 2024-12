Pavel Soukup sa spamätal z úmrtia dcérky a potom… V tento deň zomrel a znovu sa narodil!

Pavel Soukup (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Pavel Soukup sa narodil 31. decembra 1948 v Prahe. Po gymnáziu vyštudoval žurnalistiku na Karlovej univerzite a súbežne sa začal venovať amatérskemu divadlu. V roku 1974 dokončil štúdium herectva na DAMU. V roku 1968 zastihli Pavla Soukupa udalosti augustovej okupácie na prázdninách v Paríži. Sám zvažoval, že sa domov už nevráti. „Mojim prvým dojmom na ulici v Paríži bola vôňa. Možno tak voňala iba jedna kaviareň, ale ja som to z Prahy nepoznal, a tak som brázdil večerným Parížom, ulice mi voňali a ja som si vyberal lavičky, kde si ľahnem. Potom sa mi podarilo nájsť kamarátov, a už to šlo jedno za druhým. Vedeli, že som chudobný, že nemám žiadne peniaze, a tak mi zohnali prácu v reštaurácii, kde som zbieral riad,“ spomína na očarenie Parížom. Nakoniec si to však rozmyslel a vrátil sa domov.

Vinou zlého kádrového profilu musel opustiť Prahu. „Počas tohto vyhnanstva som v Olomouci aj v Liberci stretol veľa úžasných ľudí, režisérov i hercov a skvele si zahral,“ hovorí Pavel Soukup. Po návrate do Prahy pôsobil v rokoch 1982-1996 v Mestských pražských divadlách, respektíve v Divadle ABC. Od roku 1996 je na voľnej nohe.

Na filmovom plátne sa objavil v detskom filme Brontosaurus a v slovenskom krimi príbehu Súdim ťa láskou. Viac príležitostí dostal ako televízny herec, objavil sa v seriáloch Sanitka, Náhrdelník, Život na zámku. V roku 2000 to bol televízny film Znásilnenie a v roku 2005 si zahral v Ordinácii v ružovej záhrade.

Pavel je však predovšetkým vynikajúci dabingový herec, ktorý prepožičal hlas mnohým zahraničným hviezdam. „Dabing je pre mňa radosť, je radosť dabing točiť a radosť je dabing vnímať, keď sa podarí. Dabing sa stal súčasťou môjho života a za to som nesmierne vďačný,“ povedal Soukup, ktorého barytón znie z úst mnohých hollywoodskych hercov.

Predovšetkým v 90. rokoch, keď do kín aj televíznej distribúcie začalo prichádzať väčšie množstvo zahraničných filmov, počet Soukupových dabingových rolí vzrástol a ide do stoviek. Pravidelne daboval napríklad Gérarda Depardieu, Harrisona Forda, Brucea Willisa, Michaela Douglasa alebo Arnolda Schwarzeneggera, počuť sme ho mohli aj v animovaných snímkach.

Skutočnosť, že verejnosť pozná jeho hlas lepšie ako jeho tvár, však Soukup neľutuje, svoju dabingovú prácu považuje za posvätnú. „Viete, pred mikrofón môžete prísť neupravený, ušmudlaný, ale mozog musíte mať ako z cukru. Bystrý. Skromný. Veď hovoríte k tisícom ľudí! A mikrofón vás preverí viac ako detektor klamstva. Skrátka, pred ním sa nemusíte starať o to, ako vyzeráte, ale čo hovoríte. Pretože poslucháč má svoju vlastnú predstavivosť a už sa bez vás zaobíde,“ zveril sa pre iDNES.cz. Svojím hlasom sa Pavel Soukup presadil aj v rozhlase, v televíznych reklamách a rôznych spotoch. A čo hovorí o dabingu sexuálnych scén?! „Je to celkom náročné. Najťažšie na dabingu je neomdlieť pri dlhom dýchaní. Keď máte dlhú dýchaciu scénu, tak sa vám odkrví mozog. A boli prípady, že kolega omdlel.“

Zobraziť galériu (3) Tereza Brodská a Pavel Soukup (Zdroj: TV Barrandov)

Herec Soukup sa venuje aj literárnej činnosti, napísal niekoľko divadelných hier (Tri na slnku, Prelet modrého morfa), je tiež autorom dvoch kníh so zhromaždenými fejtónmi a jednej knihy rozprávok. Ide o knihu Delfín Deo, ktorá je venovaná dcérke Isabelke. O jej predčasnom odchode z tohto sveta pre iDNES.cz povedal: „Tá je pre našu dvojročnú dcéru Isabelku. Prešli sme závorou ​​podolskej nemocnice, a kým sa narodila, ubehlo sedem minút. Rovnako rýchlo odišla. Vrátili sme sa cez víkend z výletu, bola celá červená a my sme z toho ešte mali radosť, ako sme ju konečne uťahali. Ráno sme ju našli mŕtvu. Bola to naša vina, uverili sme lekárke, ktorá nás o desiatej večer uisťovala, že stačí dať paralen a ony tie štyridsiatky prejdú. Keď som naposledy cestoval lietadlom, tak som pozeral z okna po obláčikoch a hovoril si, že sa tam niekde rozvaľuje. Viem, znie to sentimentálne, ale my s ňou stále komunikujeme. Stále ju máme.“

Samozrejme, že nebolo ľahké to prežiť a zmieriť sa so smrťou vlastného dieťaťa. „Prežili sme tým, že sme šli do toho znovu a okamžite otehotneli. Už sme mali syna Pavla, po Isabelke prišla Patrícia a potom Pamela.“ Hovorí pritom o deťoch s druhou manželkou Isabelou Siegelovou, s ktorou sa zoznámil v Divadle ABC - poznali sa dlho, ale iskra vraj preskočila až po rokoch. Ich syn Pavel sa venuje animovanej tvorbe, dcéra Patricia sa od detstva venuje dabingu a hrala už v niekoľkých seriáloch. Pamela zasa oslavuje úspechy ako muzikálová speváčka v Mestskom divadle v Brne. Z prvého manželstva s herečkou Zuzanou Geislerovou má ešte syna Adama, ktorý je klavírnym virtuózom.

I keď má Pavel Soukup narodeniny na Silvestra, jeho manželka Isabela pre iDNES.cz priblížila, ktorý deň oslavujú: „My oslavujeme iné narodeniny – výročie dňa, keď „umrel“ a znovu sa narodil.“ Pavel Soukup pred desiatimi rokmi skolaboval na svojej chalupe, niekoľko hodín krvácal do brucha a podstúpil náročnú operáciu. Následné vyšetrenia odhalili, že má v tele nádor. Vážna diagnóza na ňom zanechala trvalé následky, doživotne bude musieť držať prísnu diétu. Choroba ho vraj však v mnohom poučila. „Nemám už veľa času, tak si ten zvyšný potrebujem naplno užiť. Nemyslím dopredu a nič neplánujem. Nie je ani žiadny sen. Naopak sa minimalizujem a nechcem mať žiadny majetok ani kontá. Všetko som rozdal. Deťom som kúpil byty a sám nič nepotrebujem. Minimalizmus je môj všetok plán do budúcnosti,“ zveril sa Soukup denníku Aha!.