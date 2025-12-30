Tichý jed v spálni: Tieto 3 veci musíte OKAMŽITE VYHODIŤ! Používate ich roky? Veľká chyba

LONDÝN - Máte v spálni veci, ktoré používate celé roky bez rozmýšľania? Podľa lekára z Harvardu to môže byť vážna chyba. Upozorňuje na tri bežné predmety, ktoré môžu nenápadne zhoršovať dýchanie, spánok aj celkové zdravie, a radí, aby ste sa ich zbavili čo najskôr.
Mnohé veci v našich domácnostiach považujeme za úplne neškodné – používame ich roky bez toho, aby sme riešili, čo robia s naším telom. Podľa lekára z Harvardu je to však veľká chyba. Vo virálnom videu upozornil na tri bežné predmety, ktoré by zo spálne mali zmiznúť okamžite, pretože môžu negatívne ovplyvňovať dýchanie, spánok aj celkové zdravie.
Ako uvádza portál Bored Panda, 42-ročný doktor Saurabh Sethi varuje, že mnohé z týchto vecí si ľudia ani nevšímajú, no dlhodobo môžu zvyšovať riziko alergií, astmy či kožných problémov. Na čele zoznamu sú staré vankúše.
Staré vankúše sú na prvom mieste
Tie sa časom menia na zásobáreň potu, prachu a mikroskopických nečistôt. Práve v nich sa výborne darí roztočom, ktoré patria medzi najčastejších spúšťačov alergických reakcií, dýchacích ťažkostí a ekzémov, najmä u detí. Podľa odborníka by sa vankúše mali meniť najneskôr po dvoch rokoch používania, ideálne už po roku.
Ďalšou nenápadnou hrozbou sú syntetické osviežovače vzduchu. Mnohé z nich do ovzdušia uvoľňujú ftaláty a prchavé chemické zlúčeniny, ktoré sa spájajú s podráždením dýchacích ciest, bolesťami hlavy či hormonálnymi poruchami. Štúdie ukazujú, že tieto látky sa našli vo viac ako 80 percentách testovaných osviežovačov. Sethi preto odporúča nahradiť ich prírodnými alternatívami, napríklad esenciálnymi olejmi.
Ďalšími na zozname sú matrace
Tretím problémovým predmetom sú staré matrace. Ak ten váš slúži už viac ako sedem až desať rokov, môže byť jedným z dôvodov, prečo sa budíte dolámaní a neoddýchnutí. Rokmi totiž strácajú pevnosť a oporu, čo vedie k nesprávnej polohe chrbtice, bolestiam krížov a zhoršenej kvalite spánku.
Nie všetci však s jeho odporúčaniami súhlasia. Kritici upozorňujú na ekologický dopad častého vyhadzovania týchto vecí aj na finančnú náročnosť, najmä ak človek investuje do kvalitných výrobkov. Mnohí tvrdia, že vankúše a matrace používajú aj desaťročia bez problémov a že podľa nich postačuje pravidelné čistenie.