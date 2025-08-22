Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!

MEXIKO - Latinská diva Shakira (48) opäť dokázala, že vek je pre ňu len číslo! Na pláži v mexickom Los Cabos predviedla svoju vyšportovanú postavu a žiarivý úsmev. Fanúšikovia nevedeli od nej odtrhnúť oči – vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!
Shakira si dopriala chvíle pokoja pri mori a paparazzom sa podarilo zachytiť zábery, ktoré okamžite obleteli svet. V trblietavých plavkách s ozdobnými strapcami pôsobila prirodzene, sebavedomo a ukázala, že aj pred päťdesiatkou má postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie kolegyne.
Speváčka, ktorá sa preslávila hitmi ako Whenever, Wherever či Hips Don’t Lie, sa pritom vôbec nesnažila pózovať – len si užívala slnečné lúče a šum mora. Aj napriek tomu vyzerala ako zo žurnálu. Niet divu, že Shakira je už roky módnou aj fitness ikonou, ktorá inšpiruje ženy po celom svete.
