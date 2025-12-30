Milan Ondrík a Hana Vagnerová (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Zábava priam vytekala zo štúdia! V silvestrovskom vydaní relácie Záhady tela sa stretli zvučné mená a smiechu nebolo konca kraja...
Milan Ondrík pri otázke o partnerských hádkach prizná, že pre neho je najstrašidelnejšie, keď žena ostane ticho. To je podľa neho už človek odpísaný. Aj napriek tomu si však myslí, že ženy sú uškriekané. Bzápätí sa mu podarilo úplne rozhodiť jeho českú kolegyňu Hanu Vagnerovú. Pri tvrdeniach o ženách im bola totiž ponúknutá aj možnosť, že majú skrytú klitorisovú kostičku. Toho sa herec okamžite chytil a Hana ostala úplne červená.
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič! (Zdroj: STVR/NL)
Milan Ondrík bol v relácii už niekoľkokrát a vždy ukázal nejakú novú záhadu. Tentoraz sa vrátil k svojej výnimočnej anomálii. Dokáže vystrúhať naozaj netradičný baletný postoj. A to aj napriek tomu, že vôbec nie je ohybný. Pozrite si v ukážke, čo Milan Ondrík dokáže a nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov v relácii Záhady tela už na Silvestra o 21.15 na Jednotke! Svoje znalosti o ľudskom tele si tentokrát preverí Hana Vagnerová s Milanom Ondríkom a Katarína Knechtová s Jiřím Mádlom.
Herec Ondrík šokuje: Takýto baletný postoj by ste od neho nečakali! (Zdroj: STVR)